Belen Rodriguez il video hard pubblicato dall’ex tutt’ora la perseguita | “Ancora non è stato rimosso”

La modella argentina Belen Rodriguez, racconta i particolari della vicenda legale contro il suo ex per il video hot pubblicato sul web. “Ancora non è stato rimosso”, vediamo perché.

Maria Belen Rodriguez Cozzani, nata a Buenos Aires il 20 Settembre 1984, è una modella, conduttrice e show girl argentina, conosciuta soprattutto per la sua incredibile bellezza.

Ha due fratelli minori, Jeremias e Cecilia, che da qualche anno iniziano a fare passi nel mondo dello spettacolo

Nel 2003 consegue il diploma al Liceo artistico. Decide di proseguire con gli studi e si iscrive alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo all’Università di Buenos Aires. Senza mai terminare il corso.

All’età di 17 anni avvia la sua carriera di modella lavorando in Argentina, Messico e Miami, diventando testimonial di varie case di intimo. Nel 2004 si trasferisce a Milano, capitale della moda, lavorando per alcuni marchi importanti come Miss Sixty, Monella Vagabonda, John Richmond e Yamamay. Negli anni successivi mentre acquisiva sempre più visibilità, posa per alcuni calendari sexy e per riviste importanti come Playboy, Vanity Fair e GQ.

Nel 2012 dopo alcune performance televisive conosce il ballerino Stefano De Martino, con il quale si sposa e da luce al piccolo Santiago. I due si lasciano solo due anni più tardi.

Solo un anno fa inizia una relazione con Antonino Spinalbese e nel corso di quest’anno la coppia ha avuto la sua prima figlia, Luna Marì.

Il video hard di Belen

Nel 2011 la modella argentina dichiara che il suo ex, dopo la fine della loro relazione, avrebbe pubblicato un video molto intimo della coppia mentre si trovava in camera da letto.

Ovviamente Belen ferita dall’indecente comportamento dell’ex lo denuncia alla polizia postale con la richiesta di rimozione del video dal web, cosa che dopo 10 lunghi anni ancora non è accaduta.

Si proprio così dopo le ripetute proteste e denunce della modella argentina, il video non è stato ancora rimosso, suscitandogli un grave disagio.

“A me è successa una cosa del genere e so benissimo come una donna si può sentire davanti a un uomo perfido che espone questo materiale e lo rende pubblico. Sono un personaggio famoso e me ne frega una cifra, però per tutte queste ragazze che non vogliono avere a che fare con l’esposizione mediatica i risultati sono questi”.

Questa è la dichiarazione che lascia Belen ormai rassegnata alla presenza in rete di quel video non concesso, sperando di aiutare altre persone che non vengono allo scoperto per paura.