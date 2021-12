Carolyn Smith: racconta la sua battaglia contro il cancro | “Si va avanti con il sorriso”

La presidentessa della giuria di “Ballando con le Stelle”, Carolyn Smith, racconta la sua battaglia contro il cancro che va avanti ormai da ben 6 anni. Vediamo come sta oggi.

Carolyn Smith nata a Glasgow il 16 Novembre 1960, è una ballerina e coreografa, nonché presidentessa della giura del programma “Ballando con le Stelle” dal 2007.

Inizia fin da piccola a dedicarsi alla danza classica, ed allo stesso tempo pratica ginnastica artistica e atletica leggera per la nazionale scozzese.

Dopo essersi specializzata in danza sportiva aggiunge alla lista anche i balli latino americani, ed all’età di 15 anni arriva in nella Top 10, del Campionato europeo, che gli costano la partecipazione al Campionato Mondiale ed al Grande Slam.

Dopo il matrimonio con un suo collega di ballo, si trasferisce in Italia, si dedica all’insegnamento aprendo varie sedi in tutto il mondo, come Russia, Ucraina, Polonia e Grande Bretagna.

Dal 2007 ricopre un posto nella giuria di “Ballando con le Stelle”, gruppo di giudici del quale è l’odierna presidentessa.

Il cancro di Carolyn Smith

La nostra amata Carolyn Smith nel 2015, dichiara di essere stata colpita da quell’orribile malattia che chiamiamo tumore.

Purtroppo è un tumore molto diffuso tra il genere femminile, ed è quello al seno, il tutto affrontato con una grandissima forza e trasparenza sui social, suscitando l’amore e l’affetto del pubblico.

Nel 2018, qualche anno dopo aver scoperto la sua malattia, purtroppo quando sembrava tutto finito, si presentò nuovamente costringendola ad allontanarsi e sottoporsi per una seconda volta ai trattamenti necessari.

Oggi la Smith sta decisamente molto meglio, anche se deve periodicamente sottoporsi a controlli e trattamenti che affievoliscono la sua elevata possibilità di una recidiva, avendo pesanti ed indesiderate conseguenze sul suo corpo.

La grande e fortissima Carolyn Smith, ci insegna attraverso la sua toccante esperienza che la vita anche se a volte non proprio giusta, è l’unica che abbiamo e dobbiamo goderci ogni singolo momento di essa.