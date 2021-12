Enrico Silvestrin molestato da un politico | “Non posso fare il suo nome”

L’ex gieffino Enrico Silvestrin racconta la molestia che ha subito da un importante politico italiano del quale non può svelare il nome. Ecco cosa gli è successo.

Enrico Silvestrin nato a Roma il 30 maggio 1972, è un attore nonché conduttore radiofonico e televisivo italiano.

Dopo essersi diplomato al Liceo Orazio di Roma, si iscrive all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per conseguire la laurea in Lettere, cosa che non avviene interrompendo gli studi.

Fin da piccolo ha la passione per la musica; decide quindi di fondare un gruppo, gli Agony ‘n Cage, esibendosi nei locali notturni di Roma e Milano.

Intraprende la carriera da modello che lascia, successivamente, per entrare nel cast del film di Michele Placido, “Le amiche del cuore”.

Nel 1994 si trasferisce a Londra dove lavora come VJ (Video Jockey), diventando il primo italiano nella storia a far parte di MTV Europe.

Tra il 1995 ed il 1997 lavora con Radio Deejay, fino all’arrivo di MTV Italia, dove ottiene immediatamente il ruolo da conduttore per ben 2 anni.

Riprende la sua carriera di attore partecipando ad alcuni film girati da Gabriele Muccino, che lo vuole assolutamente nella sua sceneggiatura.

Nel 2018 dopo qualche tempo lontano dai riflettori, arriva nella casa del Grande Fratello VIP.

Potrebbe interessarti>>>Valeria Rossi: le molestie subite da ragazza | “Tre parole” non bastano per raccontare la terribile esperienza

Le molestie del politico

Il 49enne romano, mentre ricopre il ruolo di opinionista, decide di raccontare tutto e far venire a galla quello che per lui è stato motivo di sfida e di vergogna allo stesso tempo.

Silvestrin ammette di essere stato molestato all’età di 17 anni, da un regista che oggi ricopre una carica politica molto importante.

Ovviamente questa storia non è mai trapelata perché la vittima, Enrico Silvestrin, si sentiva in qualche modo colpevole di quanto fosse accaduto. Questo episodio lo segna in maniera particolare, porterà con se questo trauma per tutta la vita.

Oltre al fattore psicologico subentra anche il fattore fisico, infatti l’attore racconta che nei giorni e mesi successivi non mangiava, vomitava e non dormiva per i troppo pensieri che lo tormentavano.

Arrivò addirittura a mettere in dubbio il suo futuro artistico per l’accaduto, ma nel momento in cui ha riscosso i suoi primi successi il dolore piano piano diminuisce. Ciò gli permise di mettere tutte le sue energie sul lavoro concentrandosi esclusivamente sulla sua carriera.

Enrico Silvestrin (web source)Potrebbe interessarti>>>Anna Tatangelo: quello che ha fatto dopo le molestie subite lascia tutti senza parole

Oggi ne parla ancora con paura ma, allo stesso tempo, con molto coraggio. Dando forza ed esempio a chi non ha avuto ancora la capacità di reagire e di raccontare tutto.