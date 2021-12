Flavia Vento, la showgirl romana viene truffata sui social: “Pensavo fosse Tom Cruise…”

Flavia Vento ha raccontato di un raggiro amoroso in cui pensava di essere in contatto con l’attore Tom Cruise.

Solo poco tempo fa, fece scalpore in televisione e non solo la storia d’amore, poi rivelatasi finta, tra Pamela Prati e il suo fantomatico fidanzato Mark Caltagirone. L’ex star del Bagaglino gridò poi alla truffa, tra salottini tv e interviste ai vari settimanali di gossip. Chi invece è caduta vittima di un vero e proprio raggiro è stata Flavia Vento. La showgirl romana, infatti, in una intervista a Mattino Cinque ha svelato di essere stata imbrogliata da un uomo che si è finto Tom Cruise. Tanti messaggi scambiati con il truffatore, prima poi di una richiesta di soldi alla donna.

L’ex modella, che ha conosciuto la notorietà alla fine degli anni ’90 con la presenza nella trasmissione Il lotto alle otto, ha raccontato la truffa subita cominciata prima via social e poi via messaggi e durata ben cinque mesi. La Vento ha poi dichiarato di non voler denunciare il truffatore, anzi di averlo addirittura anche perdonato dato che con lei comunque è stato dolce e le è stato d’aiuto in momenti difficili.

La truffa a Flavia Vento, un uomo si finge Tom Cruise

Flavia Vento, negli studi di Mattino Cinque, ha deciso di raccontare la sua storia così da aiutare altre donne che spesso cadono vittima di questi raggiri amorosi che sfociano poi in richieste di denaro: “Tutto è iniziato a maggio, quando ho scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e sono stata successivamente contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati i numeri di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Ho pensato che volesse prima conoscermi tramite chat”.

La showgirl romana ha poi svelato il momento in cui ha capito che si trattasse di un falso: “Ho capito che non si trattava di Tom Cruise quando mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune. Sono troppo ingenua e sensibile. Non potevo pensare che una persona fingesse così bene, solo per soldi. È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata”.