Mara Venier: svelati i retroscena dell’incidente avvenuto in diretta a “Domenica In”

E’ la stessa Mara a ricordare che tutto è avvenuto mentre stava uscendo dallo studio. Ecco il racconto

Alcuni giorni fa l’incidente, nel dietro le quinte di “Domenica In”. Mara Venier ha dimostrato un attaccamento al proprio lavoro e ai propri affezionati telespettatori unici, riapparendo in onda. Ma l’incidente è stato abbastanza serio. E oggi, a distanza di qualche giorno, emergono ulteriori dettagli.

L’incidente di Mara Venier

La conduttrice è caduta durante la pubblicità ed è tornata in studio solo dopo alcuni minuti con il ghiaccio sul piede e sulla testa. Ma non molla. E’ stata lei stessa a spiegare l’accaduto e a lanciare l’intervento in diretta di Memo Remigi. Un comportamento che è stato apprezzato da tutti. Del resto, è nota la professionalità di Mara Venier.

Domenica In, peraltro, è la trasmissione cui Mara lega maggiormente il proprio nome. Anche se nella sua carriera ha fatto tantissimo. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Le cause dell’incidente

Ovviamente in tanti si sono stretti attorno a lei e le hanno fatto gli auguri di pronta guarigione. E la conduttrice veneziana ha ringraziato tutti attraverso il proprio profilo Instagram: “Grazie a tutti per i messaggi….poteva andare peggio….sto bene” ha scritto, mostrando il suo bernoccolo sulla fronte.

Oggi, a distanza di giorni, emergono le dinamiche che hanno portato la celebre conduttrice all’infortunio. E’ la stessa Mara a ricordare che tutto è avvenuto mentre stava uscendo dallo studio. La bionda veneziana è scivolata e si è fatta male al volto, al ginocchio e al piede.

Mara racconta di essere stata fortunata, perché non solo si sarebbe potuta rompere il naso. Ma avrebbe potuto avere danni anche agli occhi, dato che le lenti degli occhiali, nell’impatto, si sono rotte. Un incidente sul lavoro dovuto alla troppa generosità della conduttrice che, nel tentativo di fornire un prodotto di qualità ai telespettatori, si fa in quattro. Non risparmiandosi e correndo di qua e di là.

70 anni e non sentirli. Mara Venier è sempre in splendida forma ed è una delle conduttrici più apprezzate. Ma, ammette la stessa Venier, forse è bene prendere le cose con maggiore leggerezza. Ne va della salute e dell’incolumità.