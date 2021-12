Il conduttore Paolo Bonolis, trova subito un rimpiazzo per il compagno Luca Laurenti che non tornerà molto presto sotto i riflettori. Vediamo chi è il sostituto del comico.

Paolo Bonolis nato a Roma il 14 Giugno 1961, è uno dei conduttori televisivi più longevi della storia delle tv italiana, nonché il conduttore più pagato dalla Mediaset.

Nel corso della sua carriera ha condotto i maggiori show e programmi del piccolo schermo, ed è considerato uno dei più grandi presentatori della storia italiana.

Debutta negli anni ’80 conducendo programmi per bambini come 3,2,1… contatto! e Bim Bum Bam, portandogli la notorietà di cui aveva bisogno. Tra i vari programmi prodotti troviamo anche Beato tra le donne, I cervelloni, Tira & Molla, Ciao Darwin ed Avanti un altro, tutt’ora in onda su Canale 5.

Nel 2005 ricopre il ruolo di direttore artistico al Festival di Sanremo, occasione che si ripeterà poi nel 2009.

Dal 2019 è tra i conduttori più pagati della televisione italiana, superando anche Maria De Filippi e Gerry Scotti, con un contratto Mediaset di ben 10 milioni di euro all’anno.

Paolo Bonolis è conosciuto anche per lo splendido duo che forma con il compagno Luca Laurenti da ormai 30 anni, anche per loro però è arrivata la fine. Vediamo cosa è successo.

Il sostituto di Luca Laurenti

Luca Laurenti come molti di voi sanno, ha avuto dei problemi di salute e non potrà essere presente nella nuova edizione del programma “Avanti un altro!”, giunge però voce che il comico verrà sostituito da un altro volto noto del cinema italiano.

Entrerà saltuariamente in studio per sottoporre domande sul cinema ai concorrenti, grazie alla sua incredibile esperienza e conoscenza in quell’ambito.

Si tratta proprio di Marco Giusti, il critico, regista ed autore cinematografico nato a Grosseto il 24 Dicembre 1953.

Niente di sicuro ancora sull’assenza di Luca Laurenti, ma che con l’avvicinarsi della data d’inizio programma, sembra essere sempre più confermata.