Serena Grandi, il sogno erotico e proibito degli uomini italiani: devastata dalla chirurgia estetica

Oggi 63enne, negli anni ’80 è interprete femminile principale di numerosi film erotici. Amata dal pubblico, oggi soffre tantissimo

Negli anni ’80 un vero e proprio sogno erotico per tutti gli italiani. Procace e sensuale. Forme da pin-up e voglia di mostrarle con generosità. Oggi, invece, è devastata dai continui interventi di chirurgia estetica. E’ una parabola triste e drammatica quella di Serena Grandi. E’ stata lei stessa a svelare qualche particolare inquietante.

La carriera di Serena Grandi

Oggi 63enne, negli anni ’80 è interprete femminile principale di numerosi film erotici. Diretti anche da un maestro del genere come Tinto Brass. Spicca il titolo per antonomasia, “Miranda”, del 1985. Ma, in generale, in quel periodo Serena Grandi interpreta sempre la donna formosa e pronta a far impazzire gli uomini. Tra gli altri titoli, ricordiamo “Tu mi turbi”, di Roberto Benigni, “Desiderando Giulia”, “Teresa” di Dino Risi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serena Grandi sotto shock: Mi hanno rubato anche le urne cinerarie

Poi una serie di commedie più scanzonate, dove, comunque, è sempre possibile ammirare la sua sensualità. Tra questi film, “Rimini Rimini”, “Roba da ricchi”, “Saint Tropez – Saint Tropez”. Negli anni, però, Serena Grandi subisce una vera e propria trasformazione fisica. Già palesemente visibile ne “La grande bellezza”, di Paolo Sorrentino, film vincitore del Premio Oscar nel 2013.

Devastata dalla chirurgia plastica

Questo anche a causa dell’utilizzo di droghe. Venne anche arrestata, ma poi, venendo prosciolta, risarcita dallo Stato italiano per ingiusta detenzione. Ma la caduta di uno dei miti del cinema italiano è inarrestabile. E da tempo Serena Grandi non sia ama più. O, meglio, non ama più il suo corpo. Quel corpo che ha fatto le sue fortune in passato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serena Grandi risarcita per essere stata arrestata ingiustamente: all’attrice un indennizzo da 60mila euro

E’ stata la stessa attrice a dichiarare di aver fatto ricorso a continui interventi di chirurgia plastica ed estetica. Nel tentativo di migliorarsi, di arginare l’avanzare del tempo. Ma, evidentemente, raggiungendo l’esatto opposto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serena Grandi: la sua triste rivelazione in diretta TV

Racconta le sue sofferenze in un libro, “Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate”. Un vortice di complessi, che non le fa accettare il suo corpo. Tanto da aver eliminato ogni specchio dalla sua abitazione.