Skin, il matrimonio rimandato per il covid, la gravidanza no: diventa mamma a 54 anni

Skin, la cantante degli Skunk Anansie, una delle performer più carismatiche che la musica abbia prodotto negli ultimi anni, è diventata mamma all’età di 54 anni.

Skin, il cui vero nome è Deborah Anne Dyer è nata nel 1967 in un quartiere difficile di Londra, Brixton, teatro di sommosse durante il governo Thatcher.

Leggi anche -> “La strega è morta”, brano anti Thatcher spopola nelle classifiche

I suoi genitori, giamaicani, le hanno imposto da subito una rigida disciplina, anche dal punto di vista religioso.

Da piccola la chiamavano skinny (secca) per il suo aspetto ed è da questo appellativo che deriva il suo nome d’arte Skin, per l’appunto.

Rock saved my life

In un contesto così difficile, Deborah/Skin diventa una ribelle. Cresciuta tra reggae e rhythm and blues, si avvicina al rock, al punk rock ed alla canzone politicizzata.

Leggi anche -> SKUNK ANANSIE / Wonderlustre, il gruppo rock torna col nuovo album

Nel 1994 fonda il gruppo degli Skunk Anansie con Cass Lewis, Ace e Mark Richardson.

Inciderà successivamente anche degli album come solista e sarà anche giudice di X-Factor Italia.

Leggi anche -> X Factor: sapete quanto guadagnano i giudici? | Cifre da capogiro

Nonostante il successo, Skin ha dovuto subire il razzismo in quanto nera e bisessuale. Negli anni Novanta il trend era il Britpop fatto di artisti maschi, bianchi e di una bellezza patinata. La forza, il carisma di un’artista come lei spaventava.

Gli amori

Dichiaratamente bisessuale, Skin è stata sposata per due anni con Christiana Wyly, la sua produttrice.

Nel 2020 si fidanza con Ladyfag, alias Rayne Baron, canadese di Toronto, nota come scrittrice ed Event and Party Planner.

Leggi anche -> Disabile, nera e transgender: Aaron Rose Philip sfila in passerella per Moschino | Ecco…

Le due artiste avrebbero dovuto sposarsi, ma per la pandemia hanno dovuto rinviare.

E proprio in questi giorni, precisamente alle 5.55 del giorno del Ringraziamento, Ladyfag ha dato alla luce la loro primogenita a New York. Alla bimba è stato dato il nome di Lev Lylah, che significa “cuore della notte”.

Entrambe le mamme sono al settimo cielo. Skin su Instagram ha dichiarato come abbia passato la settimana più bella della sua vita, a cui fa eco Ladyfag scrivendo come non riesca a smettere di guardare la piccina e di quanto entrambe siano innamorate di lei.

Auguri alle mamme.