WhatsApp: C’è qualche chat da nascondere? Ecco un trucchetto utile che non ci farà perdere i dati

Il trucco di cui vi parliamo è molto semplice da capire e utilizzare, anche per chi non è molto avvezzo alla tecnologia

Applicazione informatica di messaggistica istantanea centralizzata statunitense creata nel 2009. Parliamo ovviamente di WhatsApp. Quante volte non vogliamo che qualcuno, accidentalmente o volutamente, legga le nostre conversazioni? Può trattarsi di segreti personali o di delicate conversazioni professionali. Vi sveliamo un trucchetto interessante.

WhatsApp onnipresente

E’ entrata prepotentemente nella nostra vita. Chiunque ha quell’icona verde sullo schermo del cellulare. Spesso può essere fastidiosa, con messaggi a ripetizione. Talvolta inutile, soprattutto con quegli odiosi gruppi da silenziare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La nuova funzione di WhatsApp che ti aiuta a ritrovare la macchina parcheggiata | E’ semplicissimo

Ma, spessissimo, molto utile. Un po’ per gioco, magari per flirtare. Oppure, tornando seri, per importanti comunicazioni di lavoro. Magari per inviare dei documenti e delle immagini che possono esserci molto utili.

Quando questo accade e siamo in pubblico non ci va tanto giù che qualcuno, anche di sfuggita possa vedere cosa ci stiamo dicendo o cosa stiamo guardando su WhatsApp.

Il trucchetto

Noi oggi vi sveliamo un trucco molto interessante per allontanare gli occhi indiscreti. E questo senza dover bloccare il cellulare. Con la noia di doverlo poi sbloccare ogni volta che ci serve. Nulla di tutto questo. Noi vi sveliamo come nascondere la conversazione senza doverla necessariamente cancellare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, virus infetta i dispositivi: ecco come evitarlo

E’ un sistema che avrete certamente letto sul vostro smartphone. Ma molti non lo sanno utilizzare appieno. E’ la crittografia end-to-end, sistema di comunicazione cifrata che WhatsApp usa per questioni legate alla privacy. Questo protegge da eventuali infiltrazioni sul cellulare. Ma non dagli impiccioni.

Il trucco di cui vi parliamo è invece molto più semplice da capire e utilizzare, anche per chi non è molto avvezzo alla tecnologia. Si tratta di una funzione che si chiama Archivia chat che ci permette di “spostare” la chat in questione in uno spazio diverso della schermata classica. Basta tener premuto sulla chat vogliamo temporaneamente celare dal nostro cellulare e successivamente selezionare l’icona che corrisponde all’archivio. Se invece volessimo archiviarle tutte sarà sufficiente andare su Impostazioni, Chat, Cronologia Chat e selezionare l’archiviazione di tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp: il trucco per inviarsi un messaggio da soli

Molto utile perché non perdiamo in contenuti, ma la nascondiamo e basta. Attenzione, però, perché ogni volta che riceverete un nuovo messaggio, quella chat ricomparirà.