Al Bano: arriva la notizia che tutti i fan stavano aspettando | Svelati segreti e retroscena della Famiglia Carrisi

E’ proprio il cantante pugliese Al Bano a dare la notizia che tutti i fan aspettavano con ansia, nel quale svelerà tutti i suoi segreti più profondi. Ecco cosa accadrà.

Albano Antonio Carrisi nato a Cellino San Marco il 20 Maggio 1943, è uno dei cantautori più importanti ed influenti della musica italiana.

Nel corso della carriera, dal 1965 ad oggi, ha conquistato ben 26 dischi d’Oro ed 8 dischi di Platino.

Fin da piccolo prova a suonare la chitarra ed a intonare qualche canzoncina della bella Puglia.

Non termina mai gli studi per trasferirsi a Milano, dove trova lavoro in un ristorante frequentato da personaggi famosi della televisione e della musica italiana come Pino Massara.

Massara lo invita dunque a sottoporsi ad un provino presso la casa discografica creata con Adriano Celentano, incidendo il suo primo album e spalleggiando il “Molleggiato” in tutti i suoi spettacoli.

Nel 1967 ottiene il successo che ha sempre desiderato con il brano “Nel sole”, che diventerà poi un film che vede come protagonisti Al Bano ed una giovanissima Romina Power.

Invita a nozze Romina Power, andando contro le opposizioni delle rispettive famiglie, e nel 1970 si sposano dando alla luce 4 bellissimi figli, Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Jolanda.

La notizia che aspettavamo

Molti di noi aspettavano da tempo una notizia simile, è finalmente oggi è arrivata.

Tutti i successi, i dolori e i drammi della vita di Al Bano verranno rivelati apertamente al pubblico attraverso una fiction che potrebbe essere prodotta ben presto.

A dare la notizia proprio il cantante, che durante un’intervista si scopre e rivela di avere addirittura due progetti nel cassetto, rivelando anche la prima scena della serie tv.

“In guerra, a Cellino San Marco, nutrito con latte d’asina perché mamma non aveva latte. Poverina, a 19 anni, era sola e mio padre era in un campo nazista.”

Come se non bastasse rivela anche gli attori che faranno parte della serie tra cui: Filippo Scotti, Checco Zalone e Sophia Loren nei panni della mamma Jolanda.

Ora dobbiamo solo attendere la produzione e l’uscita della tanto attesa serie tv del mitico Al Bano, e nel frattempo ci godiamo ancora una volta qualche sua canzone.