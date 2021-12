Aldo Montano, la drammatica esperienza di perdere dei figli | Una relazione complicata

Aldo Montano ha reso orgogliosi milioni di italiani. Anche lui però ha dovuto affrontare mille difficoltà durante l’arco della sua carriera e della sua vita che nessuno dovrebbe provare.

Aldo Montano, una vera e propria icona sportiva italiana, è nato a Livorno il 18 novembre 1978. Ritiratosi oramai dall’attività agonistica, è un ex schermitore, specializzato nella sciabola e campione olimpico ai giochi d’Atene 2004 dove conquistò una medaglia d’oro davvero sensazionale.

In passato, grazie alla sua storia d’amore con Manuela Arcuri, finì sulle copertine di ogni rivista diventando ancora più popolare. Dal 2005 al 2012 è stato legato sentimentalmente ad Antonella Mosetti. Attualmente è sposato con Olga Plakhina, da cui ha avuto Olimpia (nel 2017) e Mario Jr (27 marzo 2021).

Tornando alla sua carriera, si è formato alla fine degli anni ’90 con il maestro di scherma Viktor Sidjak; arriva al risultato più ambito nel 2004, grazie alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene, stessa competizione in cui ha conquistato un argento nel torneo a squadre.

Ai Mondiali di scherma di Catania torna a vincere un’altra medaglia d’oro, ripetendosi a Mosca nel 2015 (questa volta in una competizione a squadre) e chiude la sua straordinaria carriera a Tokyo 2020, conquistando una medaglia d’argento straordinaria. Oggi può dedicarsi alla sua famiglia, anche se in passato i momenti difficili – al fianco di Antonella Mosetti – non sono mancati.

Aldo Montano ha perso due figli, la rivelazione di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti e Aldo Montano, sette anni insieme che ne hanno reso una coppia davvero bella e felice. Tutto, però, è crollato nel 2012 e oggi entrambi si sono rifatti una vita, con quei giorni che sembrano essere davvero lontani. Ma cos’è che ha scaturito la separazione fra i due? Principalmente la distanza dovuta all’attività agonistica dell’ex schermatore, come raccontato dalla showgirl al settimanale Chi.

In secondo luogo, potrebbe aver pesato l’aver perso due figli che sono state due perdite molto difficili da digerire. Tuttavia, lei stessa ha ammesso che i due avevano e hanno una sensibilità molto simile e che bastava davvero uno sguardo per far sì che si capissero al volo. Ad ogni modo, si tratta di un duplice dolore che, per due persone che si sono amate, rimane impossibile da scordare.