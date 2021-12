Eleonora Pedron, il dolore tramutato in rabbia: “I miei figli non se lo meritavano”

Eleonora Pedron ha avuto davvero una carriera importante che l’ha portata a raggiungere traguardi davvero ambiziosi. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori per la bella conduttrice.

Eleonora Pedron è nata a Camposampiero in Veneto il 13 luglio 1982. Professionista versatile, in passato ha ricoperto il ruolo di attrice e di modella oltre che di conduttrice televisiva, fu eletta Miss Italia nel 2002.

Per otto anni è stata fidanzata con il campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli. Dal 2019 ha una relazione con l’attore Fabio Troiano. Nell’estate del 2004, dopo qualche mese in cui si è occupata del meteo sul TG4, diventa inviata del programma Fornelli in crociera nello stesso anno.

Diventa conduttrice, in seguito, di Sipario del TG4. L’anno dopo conduce insieme a Sandro Piccinini Controcampo. Nel 2009 prende parte ad una puntata della serie Così fan tutte. Dal 2015 al 2019 è ospite di Quelli che il calcio e nel 2019, in una sorta di ritorno alle origini, fa da giurata all’ottantesima edizione di Miss Italia.

Eleonora Pedron, il dolore che non tramonta mai

Il dolore che non è passato e non può passare per Eleonora Pedron, che perse il padre nel 2002 in un tragico incidente durante il viaggio di ritorno da Cologno Monzese che avevano fatto per raggiungere i provini di Striscia la Notizia.

La nota conduttrice è tornata a parlarne di come ha vissuto un momento che avrebbe potuto segnare anche la sua vita, con il destino che fu abbastanza crudele da portargli via il suo amato papà. Nel suo primo e finora unico libro, L’ho fatto per te, la showgirl spiega il secondo lutto che la sua famiglia ha dovuto affrontare, dopo quello della sorella Nives.

Ha ammesso di non provare sensi di colpa, dato che suo padre era orgoglioso di lei e quel viaggio – nonostante le tragiche avversità – è stato molto bello per entrambi. Ha ammesso, però, anche di provare molta rabbia per la perdita del padre come della sorella, perché i suoi figli meritavano di avere due membri della sua famiglia al loro fianco.

In tutto ciò, ha trovato la forza di continuare a lottare, pur avendo perso due elementi cruciali della sua esistenza. Se è la persona che è, probabilmente, lo deve anche a loro due.