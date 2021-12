Jovanotti, la terribile malattia affrontata: “Mi cedevano le gambe…” | “Non ero io quello forte”

Il cantante Jovanotti ha parlato della malattia della figlia Teresa e dell’esperienza del tumore che l’ha coinvolto come padre.

Lorenzo Jovanotti sta facendo il giro delle radio grazie al suo nuovo singolo “Il Boom”, presentato insieme al prossimo Jova Beach Party 2022. Non solo musica, però, per il cantante italiano ma anche un momento drammatico della sua vita che recentemente è riuscito a superare. Nel 2020, infatti, fu diagnosticato il tumore di Hodgkin alla figlia Teresa e da quel momento è cominciato per loro una lunga battaglia contro la malattia. La ragazza è riuscita a sconfiggere il cancro e da quel momento, sia lei che Jovanotti hanno cominciato a sensibilizzare le persone sull’argomento tumori.

Recentemente, il cantante italiano è stato ospite dell’annuale riunione Ieo per le donne voluta dal professor Umberto Veronesi. Dal palco del Teatro Manzoni di Milano, il romano ha parlato dell’esperienza avuta e di come sia la figlia Teresa che la moglie abbiano dimostrato una grandissima forza d’animo per superare il momento complicato che aveva colpito la famiglia.

Jovanotti e la malattia della figlia: il racconto del cantante

Jovanotti ha raccontato del momento in cui fu diagnosticato il tumore alla figlia Teresa e di come erano arrivati alla decisione di effettuare il controllo medico ha ha poi portato alla scoperta della malattia: “Mia figlia si era accorta di avere un linfonodo che le faceva male, dopo un primo esame le fu suggerito di fare ulteriori approfondimenti allo Ieo e lì abbiamo avuto la diagnosi. Da quel momento è iniziata un’avventura durata sei difficili mesi. Per fortuna è andato tutto bene. Ora la malattia è scomparsa e Teresa ha ripreso la sua scuola”.

Il cantante ha poi parlato del senso di debolezza provato in quel periodo e della forza dimostrata sia dalla figlia che dalla moglie: “Teresa e mia moglie hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Pensavo di essere io quello forte della famiglia, invece mi sono accorto che le gambe mi cedevano”. Jovanotti ha anche rivelato di aver ricevuto una grande lezione di vita da quanto accaduto e di vedere ora le cose con più razionalità.