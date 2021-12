Lino Banfi e la terribile malattia che ha infranto il suo sogno: “..ora non è più possibile”

Nonno Libero, il nonno di tutti gli italiani in “Un medico in famiglia”, deve oggi affrontare la grave malattia che ha infranto i suoi sogni. Vediamo cosa gli è successo.

Pasquale Zagaria, noto meglio come Lino Banfi, nato ad Andria il 9 Luglio 1936, è uno degli attori, comici e sceneggiatore italiano più amato di sempre, nonché ex cabarettista.

Spinto dai genitori ad intraprendere una vita all’insegna della Chiesa, si ribella ed inizia fin dalla giovane età ad esibirsi negli spettacoli di paese come cantante.

Il Vescovo della parrocchia del paese gli suggerì di intraprendere la carriera di attore comico, visto il grande successo ed il livello di ilarità che scatenava durante gli spettacoli in Chiesa.

Andrò contro tutti, genitori, parenti, ecc… trovandosi anche in un periodo con gravi problemi economici facendo ricorso addirittura a degli strozzini.

Nel 1954 si unisce alla compagnia teatrale di Arturo Vetrani, che lo fa esibire portando sul palco detti e modi di dire del suo paese abbinati al suo particolare dialetto.

Decide quindi di attribuirsi il soprannome di Lino Zaga, che fu successivamente sostituito sotto consiglio di Totò e del suo impresario in Lino Banfi.

La malattia che ha infranto i suoi sogni

Lino Banfi, nel corso della sua carriera è sempre stato al centro dell’attenzione.

Nel Marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, sposa la bella attrice Lucia Lagrasta con cui ha avuto due figli, Walter e Rosanna.

I due dopo ben 69 anni insieme, si trovano a dover superare una malattia che ha infranto ogni loro sogno.

Banfi chiede ai giornalisti di non scrivere il nome della malattia di cui è affetta la moglie, ed è quello che faremo noi oggi, scriveremo solo cosa comporta.

La moglie di Lino Banfi è affetta da una terribile malattia, purtroppo molto diffusa, che attacca i ricordi, a breve o lungo termine, cancellandoli perdendo ogni volta un pezzo di sé.

L’attore italiano aveva fatto una bellissima promessa alla moglie. Dato che non ha mai avuto troppo tempo libero a disposizione a causa della sua impegnativa carriera, una volta allontanato dallo spettacolo avrebbero fatto la crociera che hanno sempre desiderato.

“Non abbiamo mai fatto una crociera, lo abbiamo sognato per anni. Pochi viaggi all’estero, lavoravo tanto, ma le dicevo che da vecchi saremmo andati in giro, solo io e lei. Invece non è più possibile”.

Queste sono le parole toccanti che ha rilasciato Lino Banfi in un’intervista, facendo commuovere sia il pubblico che i giornalisti stessi. Speriamo solo che la dolce coppia riesca a compiere la crociera tanto desiderata.