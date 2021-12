Lory Del Santo, ha rischiato la vita in carcere | Tragedie e drammi la perseguitano

Una vita intensa sotto il profilo lavorativo e artistico. Ma anche tanta sofferenza. E adesso spunta un altro episodio assurdo

Icona sexy, soprattutto negli anni ’70 e ’80, ma anche una vita costellata di drammi e sofferenze. Alcuni già noti. Enormi. Altre vicende rimaste segrete fino a oggi. Ripercorriamo insieme l’intensa e dolorosa vita di Lory Del Santo.

La carriera di Lory Del Santo

Attrice e showgirl che l’Italia ha imparato ad apprezzare anche grazie a programmi di indiscusso successo come “Drive In”. Al cinema la ricordiamo (spesso con pochi abiti addosso) in numerose commedie sexy all’italiana, come “Dove vai, se il vizietto non ce l’hai?”, oppure “Pensione amore servizio completo”. Molto apprezzata da Dino Risi, che l’ha voluta nel cast di “Sono fotogenico”, e “I seduttori della domenica”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lory Del Santo, la rivelazione hot sull’ex calciatore: Mi volevano entrambi, ma ho scelto lui per una notte..

Celeberrima l’interpretazione nell’iconico film “W la foca”, del 1982. Poi è scomparsa dai radar, per riapparire all’inizio degli anni 2000, con la partecipazione a diversi reality, tra cui “L’isola dei famosi 3”, “La fattoria 4” e il “Grande fratello VIP 3”.

Le tante sofferenze

Ma il lungo oblio cinematografico e televisivo è dovuto anche e soprattutto a tanta, tantissima sofferenza. Quella più grande e nota, la morte di Conor Loren, il figlio nato dalla relazione con il grande musicista Eric Clapton e morto cadendo dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Eric Clapton dedicò al figlio e alla vicenda il capolavoro “Tears in Heaven”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Max Felicitas, chi è l’attore porno veneto che sogna Lory del Santo

Ma il dramma la perseguita ancora. Dall’unione con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità, diventò ancora madre nel 1999 di Loren Del Santo, morto suicida negli Stati Uniti nel 2018.

In mezzo, però, una ulteriore tragedia, che Lory Del Santo ha raccontato solo recentemente. La perdita di un altro bambino, concepito insieme al tennista Richard Krajicek e morto ad appena sei mesi. Dopo anni di silenzio, è stata la stessa attrice a showgirl a raccontare del dramma che nessuno al mondo sapeva, tranne i diretti interessati.

Fin qui i casi, gravissimi, ma noti. Recentemente, però, Lory Del Santo ha raccontato un altro particolare della sua avventurosa vita. Ancor più datato nel tempo. A 19 anni, infatti, fu persino arrestata. Da innocente. Spesso, infatti, parliamo dei casi di malagiustizia. Ebbene, in quel caso, l’attrice, giovanissima fu arrestata per un incredibile scambio di persona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lory Del Santo, una vita segnata da tre tragedie | Tutti troppo giovani per morire

La permanenza in carcere fu breve, fortunatamente. Ma l’esperienza all’interno dell’istituto romano di Regina Coeli l’ha segnata profondamente. Addirittura, ha rischiato la vita, quando un’altra detenuta la strinse al collo per avere la sua catenina. Un’esperienza raccapricciante.