Pio e Amedeo: il dolore e le lacrime in diretta tv | Non è una bravata ma una terribile perdita

Il pugliese Pio D’Antini, parte integrante del duo Pio e Amedeo, scoppia in lacrime e racconta il suo dolore in diretta tv suscitando la curiosità degli spettatori. Ecco la perdita che ha dovuto affrontare.

Pio e Amedeo sono una coppia comica, nonché grandissimi amici. Grazie alle loro demenziali performance hanno attirato l’attenzione di tutta la penisola italiana.

I due nati solo con 5 giorni di differenza l’uno dall’altro, si conoscono fin da piccoli. Terminati gli studi si ritagliano uno spazio tutto loro nelle trasmissioni locali.

Arrivano quindi a presentare e condurre un programma chiamato U’ Tub (You Tube in dialetto pugliese), nel quale ,ripresi da una telecamera, intervistano i passanti con le loro domande demenziali.

Arrivano così alla Rai, dove partecipano a due programmi per poi passare a Mediaset, come inviati de “Le Iene”. Qui danno sfogo al loro talento canoro, intonando cori da stadio rivisitati.

Nel 2013 esce il loro primo brano musicale in collaborazione del DJ Gabry Ponte, e nell’autunno dello stesso anno esce il loro primo film, “Amici come noi”, incassando nel primo weekend dopo l’uscita oltre 1,2 milioni di euro, consolidando così il loro primo grande successo.

Iniziano quindi a partecipare a film con nomi importanti del grande e piccolo schermo come: Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e Massimo Boldi.

Potrebbe interessarti>>>Cristina Garofalo, la dolce metà di Pio D’Antini è decisamente meglio di Amedeo

Il motivo delle lacrime di Pio

Pio D’Antini nato il 25 Agosto 1983 a Foggia, è di nuovo al centro dei riflettori stavolta però per nessuna bravata delle sue, ma per un motivo molto più serio.

Il comico in diretta tv non riesce a trattenere le lacrime e rivela il suo dolore a causa della terribile perdita che ha dovuto affrontare.

In realtà la perdita come dice Amedeo Grieco riguarda entrambi, ed è la morte delle mamma di uno dei due, Rosa Grieco.

Il dolore della perdita però è troppo forte e Pio rivela che mamma Rosa è stata come una seconda mamma per lui, quindi nel momento in cui è venuta a mancare i due si sono uniti sempre più per superare l’accaduto.

Raccontano che Rosa ha combattuto per 12 lunghi anni contro il terribile male che l’ha colpita, aspettando con ansia il successo dei due suoi figli, essendo per loro come un punto di riferimento.

“Il sacrificio e l’essere innamorati della vita, è invece quello che devo a mia mamma Dora”, così Pio replica alla triste dichiarazione del compagno.

Potrebbe interessarti>>>Serena Rossi, il dramma della malattia invalidante che l’ha colpita dopo un provino

Una cosa è certa, i due non si sono mai sentiti abbandonati da nessuna delle due parti, e nel momento in cui avevano bisogno di aiuto potevano contare sulle loro due mamme.