Pippo Baudo, dopo anni la verità sul tentato suicidio

Pensando alla sua carriera non possiamo non ricordare quel brutto momento che ha visto coinvolto Pippo Baudo sul palco. Un’episodio che ha sconvolto tutti e che fa parlare di se ancora dopo tanti anni

Una scena cult. Forse anche più del bacio in bocca di Roberto Benigni. La lunghissima e proficua carriera di Pippo Baudo sarà ricordata anche per il suicidio sventato nell’edizione del Festival di Sanremo del 1995. Oggi, a distanza di decenni, emergono ulteriori dettagli su quell’avvenimento.

La carriera di Pippo Baudo

Oggi 85enne, è quasi impossibile tracciare un profilo della lunghissima carriera del celebre conduttore nato in provincia di Catania. Ha esordito infatti nei primi anni ’60. La sua carriera si è dipanata quasi totalmente in seno a “Mamma Rai”. Meno esaltanti le esperienze in Mediaset.

Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di celebri varietà come “Settevoci”, “Canzonissima”, “Domenica in”, “Fantastico”, “Novecento” e il Festival di Sanremo, ovviamente. E’ lui il recordman delle presentazioni: ben 13 tra il 1968 e il 2008.

Nei suoi programmi ha rilanciato dive musicali come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, ma ha anche scoperto e avviato al successo personaggi come Beppe Grillo, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Barbara D’Urso.

Da qui, appunto, la frase tipica “L’ho inventato io!”. Protagonista poi anche di parodie sul conto del popolare conduttore siciliano. E’ stato sposato dal 1986 al 2004 con la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli.

Il tentato suicidio

L’età che avanza l’ha fatto un po’ scomparire dagli schermi televisivi. Lui che, sulla televisione, potrebbe tranquillamente dire “L’ho inventata io!”. E, del resto, Pippo Baudo “è” la televisione. E pensando alla sua carriera non possiamo non ricordare quel suicidio sventato, sul palco dell’Ariston, nell’edizione del Festival di Sanremo del 1995.

Quella 45esima edizione del Festival della Canzone Italiana sarà ricordata per sempre anche per quell’uomo seduto a penzoloni su una balconata dell’Ariston. Minacciava di buttarsi di sotto. Sarà Pippo Baudo e non le forze dell’ordine, pure presenti in forza sul luogo, a sbrogliare la situazione, evitando il peggio.

In tanti, nel corso degli anni, hanno speculato molto sull’accaduto, sostenendo che fosse tutta una messinscena per aumentare gli ascolti.

Lo stesso Pino Pagano, l’uomo che minacciava di uccidersi, disse di aver inscenato tutto in cambio di 20 milioni ricevuti da mamma Rai. Ovviamente, sia la stessa azienda, sia lo stesso Baudo, hanno sempre smentito la versione di Pagano.