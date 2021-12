Sandra Milo, sopraffatta dal terrore di non farcela | “Ho pensato addirittura al suicidio..”

L’attrice Sandra Milo continua a far parlare di sé , fa una dolorosa confessione che lascia tutti senza parole, “Non è ancora finita!”. Vediamo cosa è successo.

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, nata a Tunisi l’11 Marzo 1933, è un’attrice, cantante nonché conduttrice della televisione italiana.

Nel 1948 alla giovane età di 15 anni, si sposa con il marchese Cesare Rodighero. Matrimonio concluso solo 21 giorni dopo. Rimasta incinta prova ugualmente a portare a termine la gravidanza, ma non riesce. Perde il bimbo per un parto prematuro.

L’anno successivo esordisce sul grande schermo al fianco di Alberto Sordi con il film “Lo scapolo”, grazie alla quale viene notata per le sue forme prominenti e la voce da bambina.

Inizia a lavorare con registi importanti come Federico Fellini e Roberto Rossellini, che gli permisero di recitare al fianco di attori molto conosciuti come: Totò, Peppino De Filippo, Aldo Fabrizi ed Ugo Tognazzi.

Diviene un simbolo della cultura televisiva italiana, ed il 28 Aprile 2021 gli viene consegnato il Premio David di Donatello alla carriera.

La confessione dolorosa

“Non ‘è finita!” queste sono le parole con cui esordisce l’attrice nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ma cosa non è finita?

Nel 2019, Sandra Milo, confessa in un’intervista di avere problemi con il fisco. Si oppone alla crescita della parcella da pagare.

“Io intendo pagare, ma solo quello che devo, non un carico ingiusto”. Questa è la premessa che fa Sandra Milo prima di spiegare tutto quello che è successo.

L’attrice non ce la fa più e confessa di aver pensato addirittura al suicidio. Dichiara poi di dovere al fisco circa 850mila euro, cifra che al momento non possiede.

“Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più. Lo Stato mi ha chiesto 3 milioni di euro, poi accorgendosi dell’errore è sceso a 850mila euro, che sono comunque moltissimi soldi. Lavoro, lavoro ma non guadagno niente, perché va tutto all’Agenzia delle Entrate”.

Ecco la confessione che nessuno di noi voleva sentire dalla nostra amata attrice, che rivendica i suoi diritti di cittadina italiana.

La nostra Sandra Milo si trova in difficoltà come molti italiani, situazione che non è di certo migliorata dopo quasi 2 anni di pandemia.