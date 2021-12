Stop all’uso dei soldi contanti per acquisti e prestiti | Sanzioni esagerate per chi non rispetta le regole

Tutto, ovviamente, per favorire i pagamenti elettronici e quindi la tracciabilità del denaro. E chi trasgredisce…

La novità arriva con il decreto fiscale, dopo una maratona notturna, e ora è atteso la fiducia in Senato. E sono previste anche multe davvero salate per i trasgressori. Tutto previsto nel Dl fisco, elaborato dal Governo presieduto da Mario Draghi.

Il tetto al contante

Cambia la soglia all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta: con un emendamento a prima firma Andrea De Bertoldi (FdI) approvato al Dl fisco e lavoro dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato si esclude la riduzione da 2mila a mille euro del tetto che scatta il 1 gennaio prossimo in via generale per l’utilizzo del contante e si ripristina la soglia di 3mila euro precedente a luglio 2020.

Resta il tetto al contante che dal prossimo primo gennaio scende a mille euro, ma si alza quello per le operazioni di cambiavalute. La novità arriva con un emendamento al dl fisco presentato da FdI approvato nelle commissioni in Senato.

Sanzioni salate

La soglia per i cambiavalute viene riportata a 3.000 euro, come era fino a luglio 2020. Non passa invece la proposta originaria sempre di FdI che puntava a rinviare di un anno l’abbassamento del tetto per i contanti da 2.000 euro a 1.000 euro.

Sarà quindi illecito effettuare pagamenti in contanti per cifre superiori ai 999,99 euro. Tutto, ovviamente, per favorire i pagamenti elettronici e quindi la tracciabilità del denaro.

Per i trasgressori, sanzioni molto salate, pari al tetto fissato di mille euro. Riguarderà anche chi incassa la somma, non soltanto il pagatore. Liberi professionisti o chi non segnalerà le irregolarità agli uffici dell’agenzia delle Entrate verrà stangato. La multa sale da un minimo di 3mila a un massimo di 15mila euro.