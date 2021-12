Belen Rodriguez, sapete chi è la sua migliore amica? E’ famosissima anche negli USA

Un’amicizia nata ormai oltre dieci anni fa. Ma che prosegue nel tempo. Le due sono ancora oggi più unite che mai

Un detto latino recita “Similes cum similibus congregantur”. I simili si accompagnano con i loro simili. Ebbene, Belen Rodriguez è sicuramente una delle donne più belle della televisione italiana. E non poteva non avere una grande amica nel mondo della televisione. Ma anche lei, oltre a essere famosissima, è bellissima!

Belen Rodriguez: il sogno degli italiani

Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”.

Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti. Celeberrima la sua co-conduzione del Festival di Sanremo, con l’ormai iconica farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso, mentre Belen scendeva la famosa scalinata del Teatro Ariston. Insomma, Belen è certamente uno dei sogni erotici più ricorrenti degli italiani.

La migliore amica: ma è bellissima anche lei!

E non poteva non avere una migliore amica. Anche lei bellissima e famosissima. Non sapete chi è? Ma naturalmente, Elisabetta Canalis. Oggi 43enne, di origine sarda. Insieme a Maddalena Corvaglia è, probabilmente la velina più nota della storia di “Striscia la notizia”. Dopo anni, è tornata in tv conducendo “Le Iene”, su Italia Uno.

Per tanto tempo, però, Elisabetta Canalis ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney. Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

Belen ed Elisabetta sono molto amiche, come testimoniano tanti scatti insieme. Un’amicizia nata probabilmente nel 2011, quando sono state entrambe al fianco di Gianni Morandi nell’ambito del Festival di Sanremo. Ma a distanza di oltre dieci anni il loro legame resiste. E, anzi, è più forte che mai.