Cattivi odori in lavatrice e lavastoviglie? Ecco come eliminarli in modo semplice e naturale

Esistono alcuni trucchi facili da mettere in atto e non dispendiosi per evitare l’insorgere di cattivi odori. Scopriamoli insieme

Da sempre sono due elettrodomestici fondamentali per la casa. Che oggi, a causa della pandemia da Covid-19, e quindi con la necessità di igienizzare al massimo, hanno assunto ulteriore importanza. Ma lavatrici e lavastoviglie necessitano spesso di cura e manutenzione, se si vuole che funzionino bene e siano efficaci. A chi non è mai capitato di sentire del cattivo odore provenire dall’interno una volta aperto il portello? Noi vi sveliamo un trucchetto semplicissimo per evitare questa brutta sorpresa.

Lavatrice e lavastoviglie: fondamentali in casa

La lavatrice è una macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti. Per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza solitamente l’acqua in abbinamento a detergenti. I primi tipi di lavatrice furono progettati addirittura nel 1700. Ma la lavatrice come la conosciamo noi oggi nasce, effettivamente, alla fine degli anni ’50.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lo smartphone? Si potrà mettere in lavatrice -VIDEO

Nota anche come lavapiatti, l’invenzione della lavastoviglie viene fatta risalire all’inventrice americana Josephine Cochrane che, nel 1886, fece brevettare un’apparecchiatura in grado di proiettare getti d’acqua sulle stoviglie grazie a un sistema di pompe azionato manualmente. In Europa le prime lavastoviglie furono introdotte nel 1929.

Parliamo quindi due elettrodomestici che fanno parte della nostra vita. Ma siamo in debito con voi di quei trucchetti di cui parlavamo all’inizio.

Evitare i cattivi odori

Soprattutto dopo diversi utilizzi o quando il portello della nostra lavastoviglie o lavatrice resta chiuso per diverso tempo, all’apertura veniamo investiti da odori poco gradevoli. Che, ovviamente, celano anche la presenza di batteri. O, comunque, di una igiene non perfetta.

Ma allora così viene meno il compito di questi fondamentali (e, a volte, costosi) elettrodomestici. Ma esistono alcuni trucchi facili da mettere in atto e non dispendiosi per evitare l’insorgere di cattivi odori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E questo cos’è?. La mamma trova qualcosa di osceno in lavastoviglie

Partendo dalla lavastoviglie, suggeriamo di fare un lavaggio a vuoto almeno una volta al mese. Molto efficace l’utilizzo, per questi lavaggi a vuoto, dell’acido citrico, che è un detergente ecologico. Ma anche l’aceto bianco o l’aceto di mele ridanno freschezza all’interno dell’elettrodomestico. Molto utili anche il succo di limone (assai simile all’acido citrico) e il bicarbonato di sodio, sempre molto importante nelle faccende domestiche. In tutti i casi, non andate oltre il bicchiere di plastica, come quantità da utilizzare.

Bicarbonato di sodio che suggeriamo di utilizzare anche per i lavaggi a vuoto della lavatrice. Anche in questo caso, suggeriamo di farne uno almeno una volta al mese. In questo caso basta anche solo un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Ma raccomandiamo che il lavaggio a vuoto sia fatto ad alte temperature.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mette il figlio down in lavatrice e posta la foto su FB: il web si indigna

In generale, comunque, la lavatrice necessità di una manutenzione e una cura leggermente superiori rispetto alla lavastoviglie. Quindi consigliamo una ciclica pulizia dei componenti.