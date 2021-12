Iva Zanicchi, chi è il compagno che le fa ancora battere forte il cuore? E non solo quello…

Il compagno dell’Iva nazionale (non quella al 22 %), la Zanicchi, l’aquila di Ligonchio di lontana memoria ha portato nella vita della cantante l’allegria che le era mancata nel primo matrimonio.

Tutti conoscono Iva Zanicchi, il suo percorso d’artista, lunghissimo e denso di soddisfazioni.

Da poco ha condotto uno show celebrativo della sua carriera su Canale 5, intitolato D’Iva, ottenendo ottimi ascolti.

Iva ha avuto la fortuna di avere successo quando il mondo della canzone italiana vedeva l’esplosione di grandi talenti femminili, voci che resteranno nella memoria di ognuno di noi. In quel periodo, a cavallo degli Sessanta e Settanta alle interpreti canore si era soliti dare degli appellativi “bestiali” per evidenziarne doti, forza e provenienza geografica.

Iva era l’aquila di Ligonchio, Mina la tigre di Cremona, Milva la pantera di Goro, mentre Orietta Berti aveva addirittura due soprannomi: la Capinera d’Emilia e l’usignolo di Cavriago.

Il compagno dell’Aquila

Fausto Pinna è arrivato nella vita di Iva dopo la fine del suo matrimonio con Antonio Ansoldi. Più volte l’interprete, parlando del suo matrimonio, ha espresso il suo dolore per avere fatto soffrire l’ex marito e la figlia Michela.

In quel periodo, presa com’era dalla sua carriera Iva non è stata una buona moglie, né una brava mamma.

Fausto e Iva si sono conosciuti nel 1986. Lui era ed è tuttora un produttore ed autore musicale. Le notizie che lo riguardano sono davvero scarne, lontano dai social, le uniche cose che sappiamo le ha raccontate la Zanicchi.

I due sono legatissimi e sono molto gelosi l’uno dell’altra. In una intervista Iva ricorda come una volta in Sardegna lo seguì quando vide che una signora da lei definita “trxxa” faceva delle avances al suo compagno.

La loro unione è solidissima. Insieme hanno affrontato il tumore che lo ha colpito ai polmoni.

Nonostante la sofferenza i due non hanno mai smesso di ridere insieme e, come Iva ha rivelato, di fare anche del buon sesso insieme.

Certo, magari non proprio tutti i giorni…