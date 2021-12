L’eterna giovinezza di Maria De Filippi: un segreto che pochi conoscono

La conduttrice compie 60 anni ma le foto mostrano lo stesso fisico di quando era una ragazzina. Il mistero della sua eterna giovinezza nasce da un segreto che il teleschermo non mostra, ma i suoi amici più intimi conoscono molto bene.

Che Maria De Filippi sia una delle conduttrici più note della televisione italiana, non c’è bisogno di ricordarlo. I più informati sanno anche che, oltre che condurre i suoi programmi, Maria De Filippi li produce e li crea. Da “Amici” a “Uomini e Donne” a “C’è posta per te”, la lista delle sue creazioni è ben nota. E tutte condividono un tratto comune: la capacità di muoversi con estrema abilità ai confini del trash, intrattenendo, divertendo, in modo intelligente, dove altri programmi potrebbero facilmente scendere nella volgarità senza compromessi.

La forza nasce dal controllo

C’è un segreto nel successo di Maria De Filippi conduttrice, autrice e produttrice di programmi televisivi, capace di stendere la sua longa manus anche oltre i confini delle sue produzioni? Il fenomeno De Filippi è infatti una potenza con cui persino colossi dell’intrattenimento popolare come il Festival di Sanremo fanno i conti, premiando regolarmente i prodotti della scuderia di “Amici”, in molti casi diventati autonome star della canzone.

Probabilmente il segreto c’è: è la pianificazione e il controllo assoluto che la De Filippi ha su tutto ciò che produce, è la sua capacità di trasformare i protagonisti delle sue trasmissioni in facce sempre nuove ma sempre riconoscibili del “pianeta De Filippi”.

Ma guardando le sue foto di ieri e di oggi viene da chiedersi se Maria De Filippi non abbia anche un altro segreto, molto più personale e privato. Il suo fisico asciutto e tonico impressiona per la incredibile somiglianza con quello di una De Filippi molto più giovane, che è possibile osservare nelle fotografie disponibili sul web. Uno dei rarissimi casi in cui “com’era” è praticamente identico a “com’è”. Com’è stato possibile applicare la “ricetta De Filippi” anche all’aspetto fisico?

Il segreto è in una ricetta che dà dipendenza

Nelle sue interviste Maria De Filippi ha rivelato ciò che i suoi amici conoscono molto bene: la cura del suo aspetto fisico nasce da un’attenta regia sia alimentare che sportiva. La ricetta è un perfetto equilibrio di impegnativo esercizio fisico, così intenso da dare dipendenza (la De Filippi tre o quattro volte la settimana si allena in una palestra di Crossfit, sempre prima di registrare i suoi programmi) e attenta alimentazione, degna di una campionessa sportiva.

La De Filippi consuma pochi carboidrati ma molte verdure, ricche di vitamine, mentre cura l’apporto proteico con carni bianche e pesce, dopo aver drasticamente ridotto il consumo delle carni rosse. La carica adrenalinica del Crossfit, col tempo, ha preso il posto degli sport più dolci come tennis ed equitazione. Ma è una dipendenza sana e soprattutto estremamente efficace, di cui è impossibile non ammirare i risultati.