Paola Perego: avete mai visto il figlio avuto con Andrea Carnevale? E’ affascinante quanto il padre

Il primo matrimonio della popolare conduttrice, Paola Perego, non è stato né semplice, né felice, ma le ha lasciato due splendidi figli, di cui uno….

Cresciuta a Brugherio, ma nata a Monza, nella provincia lombarda nel 1966, Paola Perego, grazie al suo fisico, inizia la sua carriera come modella a Milano negli anni Ottanta

Ben presto viene notata e diviene volto di canali televisivi locali lombardi come Antenna 3 per poi fare il salto di qualità e passare alle reti Fininvest.

Gli amori di Paola

Paola Perego è stata ed è una donna molto corteggiata ed affascinante.

È stata sposata dal 1990 al 1997 con il calciatore Andrea Carnevale. Il loro non è stato un matrimonio semplice, soprattutto per le assenze e i tradimenti di lui. In più di una occasione, Paola ha ricordato come l’ex marito la “riempisse di corna”.

La serenità l’ha trovata con il secondo marito e suo manager, Lucio Presta, che le ha dato la stabilità che fino a prima di incontrarlo non aveva mai conosciuto.

Dal suo primo matrimonio sono nati due splendidi figli, Giulia e Riccardo.

Riccardo è stato per lei fonte di preoccupazione quando era piccino, soffriva d’asma e non dormiva mai e lei passava notti insonni da sola con il bambino che piangeva.

Riccardo oggi

Il giovane Carnevale è un ragazzo riservato. Bello, prestante e moro come il padre, di lui non si sa molto. Quello che trapela è che sia un grande appassionato di musica e che abbia una promettente carriera come dj nelle discoteche.

Purtroppo anche lui ha risentito della pandemia. Era in Sardegna ad esibirsi lo scorso anno in estate quando esplose il focolaio di Covid nell’isola. All’epoca è stato difficile anche fare il tampone, al quale il figlio della conduttrice, fortunatamente, risultò negativo.

Oltre ad avere un legame forte con entrambi i genitori e la sorella, pare abbia anche un ottimo rapporto con Lucio Presta, il nuovo marito di Paola.