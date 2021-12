Vi ricordate Cristina Del Basso del GF9? Dopo essere sparita dalla tv è diventata un’altra persona

La sua carriera prosegue, tra programmi, ospitate e calendari senza veli con grande successo fino al 2013 circa. Poi, il buio. Ecco perché

Con la sue forme esagerate ha fatto sognare molti uomini. E c’è stato un periodo, non solo all’interno della casa del Grande Fratello, in cui Cristina Del Basso sembrava lanciatissima verso una carriera in televisione. Poi la brusca frenata. Fino a sparire totalmente dai radar. Vi sveliamo il motivo.

Cristina Del Basso: gli anni d’oro

Diventa famosa nel 2009, partecipando alla nona edizione del Grande Fratello su Canale 5, classificandosi al terzo posto. In precedenza, nell’estate del 2008, aveva partecipato al programma Veline, sfiorando la vittoria in tandem con la bionda Sarah Nile. Sono anni intensi, quelli, dato che diventa anche “corteggiatrice” nel fortunato format di Maria De Filippi, “Uomini e donne”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristina Del Basso, provocante su locandina equivoca

Tutti pensano che sia nata una stella. Infatti partecipa a diverse trasmissioni e si fa immortalare nell’immancabile calendario sexy. Poi entra nella scuderia di Barbara D’Urso con “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Cinque”.

La sua carriera prosegue, tra programmi, ospitate e calendari senza veli con grande successo fino al 2013 circa. Poi, il buio. Ecco perché.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristina Del Basso posa per Playboy

Che fine ha fatto?

Ha fatto una scelta di vita, che possiamo senza giri di parole definire molto nobile. Perché nel 2015 ha avuto un bambino. Un figlio nato nell’ambito di una relazione forse non troppo felice. Ma non per questo Cristina ha dedicato meno amore al piccolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristina Del Basso: “Ecco chi può essere l’unico vero uomo della mia vita” -FOTO

E così, da quel momento, ha deciso di non sottrarre tempo al figlioletto. Cosa che sarebbe inevitabilmente avvenuta con la prosecuzione della carriera in tv. Non possiamo non congratularci con la 34enne ex concorrente del Grande Fratello. In pochi oggi scelgono la famiglia rispetto alla celebrità e ai facili guadagni. La maternità è un valore che invece Cristina ha saputo valorizzare al massimo.