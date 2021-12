Adriana Volpe: “..mi sono arresa non ce la facevo più a combattere con le mie sole forze”

Adriana Volpe è un personaggio molto influente in Italia. Di recente è tornata a farsi vedere in televisione, ma non per uno dei suoi più noti programmi questa volta.

Adriana Volpe è tra i volti più noti della televisione italiana. Nata nel Trento il 31 maggio 1973, ha lavorato come conduttrice per la maggior parte della sua carriera ed è stata anche una modella.

Ha avuto due storie d’amore molto importanti nella sua vita tramutate in matrimonio; il primo è durato solo pochi mesi, mentre il secondo, con Roberto Parli, molto di più e dal quale è nata pure la figlia Gisele nel 2011.

Per quanto riguarda la sua lunga vita professionale, è diventata nota grazie principalmente alle sue apparizioni Rai, dove ha condotto tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000 programmi televisivi molto apprezzati come Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Una grande carriera tutt’altro che terminata e che per tanto tempo si è abbinata alla sua vita privata che recentemente ha subito un vero e proprio scossone: la separazione con Roberto Parli.

Adriana Volpe e il matrimonio finito: la conduttrice si racconta

Ospite della trasmissione televisiva Verissimo, Adriana Volpe si è raccontata dinanzi a Silvia Toffanin, aprendosi anche riguardo della separazione dal suo ormai ex marito. La conduttrice ha spiegato che la cosa che le ha fatto più male è vedere il suo compagno cambiare e prendere una strada diversa dalla sua.

Ha tentato di lottare con tutte le sue forze fino all’ultimo per mantenere quel solido rapporto che si era consolidato negli anni; alla fine, però, si è arresa per il troppo dolore che le faceva continuare a combattere per la loro relazione solo con le sue forze. Ma perché è finito il loro matrimonio?

Adriana non ha voluto svelarlo per proteggere sua figlia e la sua famiglia, nonostante abbia spiegato che l’ex marito ha detto cose gravi tenendo una condotta inaccettabile considerando la presenza di loro figlia. E per quanto riguarda il futuro, in questo momento non intende conoscere nessuno: ciò che conta è mettere ordine nella sua vita e pensare alla sua bambina, che per Adriana Volpe viene prima di qualsiasi altra cosa.