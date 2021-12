Alessandra Mastronardi, la malattia che l’ha devastata | “..il freddo nelle ossa è più forte di tutto”

Molti di voi ricorderanno sicuramente Alessandra Mastronardi de “I Cesaroni”, oggi è un pò diversa ed ha dovuto affrontare una malattia che ha cambiato l’ordine in famiglia. ecco cosa è successo.

Alessandra Carina Mastronardi nata a Napoli il 18 Febbraio 1986, è un’attrice conosciuta soprattutto per la grande interpretazione nei panni di Eva Cudicini de I Cesaroni.

Quando la picciola Alessandra aveva 5 anni la famiglia si trasferì a Roma, dove si diploma e si laurea alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nel 1998 ottiene la sua prima parte nella miniserie tv “Amico Mio 2”, dando così inizio alla sua carriera di attrice.

Le occasioni e le parti da recitare non tardarono ad arrivare, infatti. venne scelta per interpretare ruoli in serie come: “Un medico in famiglia”, “Il veterinario” e “Don Matteo”.

Nel 2006 però arriva l’occasione che stava aspettando da tempo, una parte nella serie tv che ha tenuto incollati al televisore milioni di italiani, “I Cesaroni”, nei panni di Eva Cudicini.

Arriva nel 2016 il suo successo più grande nella serie “L’allieva”, nei panni di Alice Allievi, un’apprendista dottoressa che si innamora perdutamente del suo collega e dottore Claudio Conforti, alias Lino Guanciale.

Potrebbe interessarti>>>Alessandra Mastronardi torna in Italia e commuove il pubblico di Rai 1

Il lutto di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è stata colpita da un grave lutto che gli ha sconvolto la vita, e purtroppo si tratta di uno dei membri della sua famiglia.

Tutti noi conosciamo la Mastronardi come una persona sensibile e forte allo stesso momento, ma in questo caso si sente sola ed abbandonata, proprio come dice l’attrice in post di Instagram in onore del defunto.

La grave perdita che ha dovuto sopportare è quella della cugina Valentina De Icco, che all’età di 32 anni è stata colpita da una grave malattia che provoca l’ispessimento della cute e dei vasi sanguigni minori portandoli alla quasi completa occlusione o deterioramento.

E’ una patologia non molto diffusa e che attacca principalmente adolescenti ed anziani, tutto riassumibile in una semplice parola, Sclerodermia.

A dare la notizia del suo decesso proprio la cugina Alessandra, con cui aveva una rapporto da vere e proprie sorelle, tramite un dolcissimo post Instagram sul suo profilo.

“Che la tua immagine resti impressa per sempre in questo universo tecnologico che forse, in qualche strano modo, vince anche la morte. A te.”

Potrebbe interessarti>>>Ogni maledetto Natale: trama e cast del film con Alessandra Mastronardi

Così conclude la Mastronardi dando l’ultimo addio alla cugina scomparsa sperando un giorno di rivederla bella e sorridere come la ricorda.