Alessandra Viero, chi è l’affascinante marito della conduttrice di Quarto Grado?

La biondissima giornalista, conduttrice del popolare talk show di Retequattro, Quarto Grado, si è sposata. Ecco chi è il fortunatissimo marito.

Alessandra Viero, la bionda conduttrice del popolare talk show di Retequattro, è nata in provincia di Vicenza nel 1981.

Già prima di completare l’università lavora in qualità di giornalista presso alcune emittenti locali.

Il suo modello di riferimento, la persona alla quale Alessandra si è ispirata, è un mostro sacro dei “mezzibusti” italiani, la coriacea Lilli Gruber.

Arriva alle reti Mediaset nel 2008 dove comincia come inviata. Grazie alle sue doti di cronista le vengono affidati diversi programmi tra cui Domenica cinque, Segreti e delitti, Il terzo indizio e naturalmente Quarto Grado che conduce con Gianluigi Nuzzi.

Grazie alla loro conduzione, il programma ha svoltato, meno spettacolarizzazione e più cronaca pura e semplice, condita dall’apporto di esperti di fama.

Il matrimonio

Ed è proprio al termine di una puntata di Quarto Grado che Alessandra comunica al pubblico del suo matrimonio.

Il fortunato e fascinoso marito si chiama Fabio Riveruzzi.

Nativo di Terni, Fabio ha conseguito un master di economia alla CUOA Business School di Altavilla Vicentina.

Si sa che lavora in qualità di Digital Music Marketing e Senior Content Editor per Tim Music, come recita il suo profilo Linkedin. È stato anche consulente per il musica digital service di Warner Music.

I due si sono sposati a Roma, in Campidoglio, alla presenza di pochi invitati lo scorso luglio.

La sposa non ha scelto la classicità per il suo matrimonio. Niente abito lungo o velo con strascico, per l’outfit nuziale Alessandra ha scelto una jumpsuit, la cui unica concessione alla tradizione è stato il colore, bianco.

Del resto di tradizionale, almeno nella tempistica della loro relazione, non c’è molto. I due sono già genitori di un bambino, Roberto Leone nato nel 2017.

Quando si dice cominciare dalla fine…