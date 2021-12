Cristiano Malgioglio, avete mai visto la sua casa ? Lusso sfrenato al centro di Milano

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più influenti in assoluto. Come dimenticare la sua carriera lunghissima che gli ha permesso di fare veramente tutto nella vita.

Tra i vip più importanti di tutta Italia, c’è sicuramente Cristiano Malgioglio. Nato a Catania il 23 aprile 1945, prima ancora di diventare un personaggio televisivo molto influente, è stato un cantautore di altissimo livello.

Tanti i testi scritti da lui, alcuni dei brani di maggior successo della storia della musica italiana, e molti pure gli artisti che ne hanno beneficiato. Basti pensare a Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Iva Zanicchi e molti altri. La sua carriera inizia a partire dalla metà degli anni sessanta in cui si diploma come ragioniere, in attesa della svolta della sua vita che arriva con il suo trasferimento a Genova dove abita la sorella.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Il coming out di Giorgio Panariello dietro le quinte: Cristiano Malgioglio sconvolto dalla proposta

Qui incomincia a lavorare presso le Poste dove ha il compito di smistare la corrispondenza. In seguito, si mette in contatto con diversi cantanti come, ad esempio, il mai banale Fabrizio De André che lo porta con sé a Milano procurandogli un colloquio con un’importante casa discografica.

Un “regalo” che ha decisamente svoltato la carriera di Malgioglio che oggi è un vip molto conosciuto ed apprezzato all’interno della televisione italiana. E grazie ai successi raggiunti, negli anni si è potuto permettere lussi straordinari.

Cristiano Malgioglio in mezzo al lusso: avete mai visto la sua casa?

La carriera di Cristiano Malgioglio parla per sé. Sia dal punto di vista artistico che da quello televisivo, è riuscito a ritagliarsi in tantissimi anni di lavoro un ampio spazio nel mondo dello spettacolo italiano, contribuendo attivamente anche al successo di tanti altri artisti italiani, permettendosi così molti lussi.

A partire dalla sua casa, dato che vive in uno dei quartieri più belli di Milano; ciò contribuisce a rendere gli esterni della sua dimora più raffinati, ma niente a che vedere con i bellissimi interni.

All’entrata, infatti, si trova un ampio salone con il pavimento in parquet, mentre al centro c’è un tavolo con la superficie di vetro con le “zampe” molto barocchiane. Subito dietro si può ammirare un divano bianco pieno di stile.

POTREBBE INTERESSARTI>>> La rivelazione scioccante di Cristiano Malgioglio | Nessuno se lo aspettava da lui

Presente anche la cucina, che è molto grande. E’ caratterizzata da un tavolo bianco e le pareti riempite da dei quadri moderni. I mobili sono vintage che, uniti a tanta modernità, rendono la cosa di Malgioglio davvero di ultima generazione.