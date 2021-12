Enrico Papi, lacrime in diretta: il grande dolore che lo perseguita da oltre un anno

Enrico papi non è riuscito a trattenersi recentemente in diretta televisiva. Il motivo riguarda una situazione delicata della sua vita privata che non potrà mai superare del tutto.

Enrico Papi è nato a Roma il 3 giugno 1965. E’ un conduttore ed autore televisivo di grande successo. Nel 1998 si sposa con Raffaella Schifino, con cui farà due figli: Rebecca (2000) e Iacopo (2008). Originario di famiglia borghese, ha una sorella minore di nome Loretta.

Diplomatosi al liceo classico, in seguito si iscrive alla facoltà di giurisprudenza (non continuerà però gli studi). Riprende l’università con Cepu, diventandone anche testimonial tra il 2000 e il 2003. La svolta arriverà grazie ai suoi studi di canto e pianoforte.

Fa infatti il suo esordio come cabarettista nei palasport, dove viene notato da Giancarlo Magalli che lo vuole (e lo porta) nel suo programma di allora, Fantastico bis. Inizia la sua carriera alla Rai nel finire degli anni ’80.

Passa a Mediaset nella metà degli anni ’90 diventando uno dei volti storici di Italia 1, canale in cui ha condotto programmi di grandissimo successo quali Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Lascia l’emittente dopo tantissimi anni per passare a Sky Italia e, in seguito, fare ritorno alla Mediaset a partire dal 2020.

Enrico Papi, in memoria di sua madre: il ricordo commovente

La mamma, una figura tanto speciale quanto inarrivabile per la maggior parte dei figli nel mondo. E’ stato così anche per Enrico Papi, che ha dovuto dirle addio l’anno scorso. Il conduttore ha voluto ricordarla nel salotto di Verissimo, di fronte ad un’attenta e coinvolta Silvia Toffanin.

Un breve messaggio, ma intenso e pieno di forti emozioni per il presentatore che di recente è tornato protagonista in tv con Scherzi a parte. Ed in effetti, ad inizio intervista non è riuscito nemmeno a parlare; dopo, però, ce l’ha fatta ed ha rivelato che la morte di sua madre gli ha cambiato la vita e che, anche grazie a lei, cerca di far capire ai suoi figli il valore dei genitori ogni giorno.

Come detto da lui stesso, poi, il rapporto fra i due era molto stretto. Una donna che agli occhi di Enrico era a dir poco unica: generosa e che ha cercato di insegnargli a trovare sempre il lato positivo delle cose nella vita. Una vita che non è stata generosa negli ultimi giorni di mamma Luciana, deceduta a causa di una gravissima malattia e che alla fine ha lasciato un enorme vuoto in Enrico Papi e la sua famiglia.

Un dolore alleviato solo dalla certezza di aver avuto un genitore che l’ha amato più di tutto il resto. Le persone se ne vanno solo se non ricordate dopotutto e, in questo caso, la compiantissima Luciana è davvero una donna fortunata.