Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 9 Dicembre 2021

Eccoci arrivati al concorso numero 147 di tutti i giochi del Lotto e del SuperEnalotto che verranno estratti oggi Giovedì 9 Dicembre alle ore 20:00. Vediamo chi sarà il fortunato vincitore.

Torniamo con una nuova Top 5 della classifica dei numeri ritardatari, dove troviamo in prima posizione ormai da 154 estrazioni il numero 16 assente sulla ruota di Venezia dallo scorso anno.

In seconda posizione troviamo il numero 45 con 122 assenze dalla ruota estrazionale di Cagliari; al terzo posto c’è il numero 49 assente sulla ruota di Genova da 110 concorsi; in quarta posizione il numero 70 assente dalla ruota di Torino da 109 estrazioni, e per chiudere la Top 5 troviamo il numero 8 assente sulla ruota di Napoli da 98 estrazioni.

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 7 Dicembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 4 Dicembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 2 Dicembre 2021

L’estrazione del Lotto di Giovedì 9 Dicembre 2021

I 55 numeri fortunati del Lotto di oggi Giovedì 9 Dicembre:

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 30 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 27 Novembre 2021

Il gioco del 10eLotto e 10eLotto Extra di Giovedì 9 Dicembre 2021

I 35 numeri estratti oggi per i giochi del 10eLotto e del 10eLotto Extra di Giovedì 9 Dicembre:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Numeri Extra:

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 25 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 23 Novembre 2021

Il gioco del Simbolotto di Giovedì 9 Dicembre 2021

La combinazione estratta per il concorso del Simbolotto di Giovedì 9 Dicembre:

Il gioco del SuperEnalotto di Giovedì 9 Dicembre 2021

La combinazione vincente estratta per il gioco del SuperEnalotto di Giovedì 9 Dicembre:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Il concorso del MilionDay di Giovedì 9 Dicembre 2021

Il gioco del MilionDay con i simboli direttamente dalla Tradizione popolare della Smorfia di Giovedì 9 Dicembre:

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 20 Novembre 2021

<<<ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO>>>