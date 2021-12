Gabriel Garko, alla soglia dei suoi 50 anni fa una rivelazione schock: “ne voglio uno..”

Facendo outing, Gabriel Garko è letteralmente rinato. Se prima era costretto in una condizione non sua, adesso può essere finalmente se stesso

Con Eva Grimaldi ha formato, tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, una delle coppie più glamour di quel periodo. Negli anni, abbiamo saputo tanto dell’intimità di Gabriel Garko. Noto attore di fotoromanzi e sex symbol, che ha dichiarato la propria omosessualità. Adesso, per lui, potrebbe esserci qualcosa di nuovo all’orizzonte.

La carriera di Gabriel Garko

Attore ed ex modello Gabriel Garko è stato per anni un sex symbol. Lo è tuttora, soprattutto perché si è specializzato come attore di telenovele fiction patinate, tra cui, la più famosa, “L’onore e il rispetto”. L’anno prossimo compirà 50 anni, ma, comunque sia, Gabriel Garko continua a essere molto amato dalle donne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko, la verità su Manuela Arcuri: Con lei ho fatto di tutto

Più grande di lui di oltre dieci anni, Eva Grimaldi ha oggi 60 anni. Nome d’arte di Milva Perinoni, ha recitato in moltissimi film. Commedie soprattutto, ma anche qualche pellicola a sfondo erotico. Oltre che con Garko, Eva Grimaldi ha avuto storie sentimentali con l’allora potentissimo agente dei vip, Lele Mora, ma anche con il critico d’arte e intellettuale, Vittorio Sgarbi.

Dopo anni di relazione, i due si sono separati. Facendo quasi contestualmente outing rispetto ai loro gusti sessuali. Gabriel Garko omosessuale, mentre Eva Grimaldi lesbica ed oggi felicemente impegnata in una relazione.

Il desiderio di Gabriel

Se l’annuncio di Gabriel Garko può aver spezzato il cuore di tutte le sue fan, non bisogna assolutamente pensare che i suoi gusti sessuali pongano fine a una serie di desideri umani ed emotivi. Che ciascuno di noi ha e può avere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko, insultato sui social: Sei rincoglionito | I commenti lasciano a bocca aperta

E, allora, non deve sorprendere il desiderio, esplicitato pubblicamente, del popolare attore. Facendo outing, infatti, Gabriel Garko è letteralmente rinato. Se prima era costretto in una condizione non sua, adesso può essere finalmente se stesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko ed Eva Grimaldi: dopo anni svelato il retroscena che li ha uniti per 8 anni

L’attore ha infatti dichiarato di volere un figlio. Un desiderio di paternità, alle porte dei 50 anni, che è assolutamente comprensibile. E che, vista la sua nuova condizione, di libertà e di amore, non può che essere assecondato. Gli auguriamo tanta felicità.