Little Tony, i retroscena devastanti di una figlia abbandonata a se stessa

Cristiana Ciacci è la figlia di Little Tony. In una lunga intervista televisiva racconta la sua infanzia difficile. La famiglia disfunzionale, i tradimenti dei genitori e il rapporto impossibile col padre. C’era solo un luogo in cui padre e figlia tornavano vicini.

Giuliana Brugnoli, la madre di Cristiana, e suo marito Antonio Ciacci, in arte Little Tony, avevano tutto per essere felici. Bellezza (quantomeno lei), fama (sicuramente lui), denaro, case e auto meravigliose, lavori che tutti avrebbero invidiato. E una bambina.

Leggi anche -> Enrico Ciacci, ecco chi era il fratello di Little Tony

Ma non sempre la fortuna e il privilegio si traducono in felicità. Lei è hostess, una donna libera e spesso assente per i suoi viaggi. Lui l’Elvis italiano, una star sempre sotto le luci dei riflettori, esposto a mille tentazioni in cui amava cadere.

Quando Cristiana nasce, Little Tony e Giuliana si sono già lasciati. La loro storia è già finita, anche se continueranno a sentirsi per sempre. Ma sono due individui dal carattere forte e incompatibile, che consumano tutte le loro energie nel conflitto che li divide e li tiene uniti.

Leggi anche -> Little Tony: chi era e come è morto l’Elvis italiano

La figlia dovrebbe essere il punto di contatto di una coppia più impegnata a tradirsi che ad amarsi. “Ma di loro ricordo soprattutto la loro assenza”, ricorda addolorata la figlia Cristiana in una intervista.

Dalla madre, che vive altrove, impara presto la libertà sessuale “partiva per i suoi viaggi e mi lasciava sempre il suo grande letto tondo”. Dal padre, sempre circondato da ragazze poco più grandi di lei, riceve la stessa indifferenza che dedica alle sue giovani amanti. “Non sapeva che farsene di me”, “rientrava dai suoi tour, faceva allestire un buffet e mangiavamo ognuno per conto nostro”.

Leggi anche -> L’ultimo addio a Little Tony, tanti i volti noti per salutare ‘il ragazzo col ciuffo’

Un altro ricordo drammatico è quello della prima gravidanza. Quando lei annuncia di aspettare un figlio, il padre le risponde: “che notizia terribile”.

Quello che divide Little Tony dalla figlia è un fossato insuperabile. L’incapacità di comunicare e di essere presente è assoluto. Non c’è spazio per lei nei sentimenti del padre.

Leggi anche -> Bimba chiede per il 9° compleanno la torta con Little Pony ma si ritrova una brutta sorpresa

Ma c’è un luogo in cui padre e figlia finalmente si ritrovano.

“Sul palco, quando cantavamo insieme mi sorrideva, mi faceva l’occhiolino. Cantavo con lui per ritrovare quel feeling che ho cercato tutta la vita”.

Ed è forse per questo che Cristiana continua ancora oggi a portare avanti il progetto artistico del padre, animando la “Little Tony Family”, insieme a due ballerine e al musicista storico collaboratore della rock star italiana.

Cantando “Cuore Matto”, Cristiana ritrova per un momento il padre che non ha mai avuto.