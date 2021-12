Raz Degan, il mistero che gira intorno alla sua testa: “ho compresso la mia individualità..”

Raz Degan è un personaggio molto noto. Di lui si sapeva e vedeva quasi tutto. Ma sulla sua testa gira una domanda che restava senza risposta. Ha raccontato tutto lui, lasciando i suoi fan a bocca aperta.

Raz Degan è uno degli uomini più belli del mondo. Il suo sguardo magnetico e il suo corpo statuario sono ammirati da tutti, dal giorno in cui un talent scout newyorkese individuò nel giovane immigrato israeliano, desideroso di cambiare vita, un personaggio capace di “bucare il video”. E dalla prima volta in cui il giovane Raz è apparso in tv, sui giornali e manifesti della città che non dorme mai, la sua notorietà è diventata mondiale. Ma un segreto che non aveva raccontato a nessuno era già con lui.

Ma facciamo un passo indietro. Chi è Raz Degan? Raz nasce in Israele, nel kibbutz di Sde Nehemia nel 1968. Una di quelle comunità agricole e militari che formano la cintura difensiva dello stato ebraico. Sde Nehemia si trova in alta Galilea, ai confini con il Libano e il piccolo Raz vede la luce nel momento in cui la guerra dei sei giorni è appena terminata.

La vita nel kibbutz è dura, esigente. Tutto è in comune: beni agricoli, addestramento e persino i bambini, che vengono allevati insieme, nella “casa dei bambini”, mentre i genitori lavorano nei campi o nei periodici addestramenti dell’esercito, fieri di formare l’élite militare e morale di Israele. Un paese condannato a difendersi per sempre dai nemici che lo circondano, e ne promettono la distruzione.

È così che anche il piccolo Raz viene cresciuto: membro di una classe, di una élite combattente di prima linea, coraggiosa, entusiasta, disciplinata e spartana. Come tutti i giovani israeliani viene chiamato nell’esercito, dove passa tre anni. E non precisamente a guardare un bidone di benzina. E’ a questo punto che decide di emigrare, e di cercare una vita completamente diversa.

La trovera à New York. Città per certi versi non meno dura del mondo da cui proviene: è qui che diventerà fotomodello e sex symbol. Poi approda in Italia, dove si stabilisce e lascia il segno nell’immaginario femminile (e forse non solo) con una serie di campagne pubblicitarie e apparizioni che valorizzano il suo sguardo profondo, il suo corpo da divinità antica. Meno incisiva la carriera cinematografica: molte le pellicole realizzate ma nessuna di particolare rilievo. Raz appare, guarda dalle pagine e dai teleschermi, ama (storico il suo legame con Paola Barale, concluso nel 2015) e approda nei programmi televisivi popolari. Vincerà “L’Isola dei famosi” tra l’entusiasmo delle fan, nel 2017.

Il mistero che copre la testa di Raz Degan

In tutto questo tempo, una domanda continua a rimanere senza risposta. Come mai si copre la testa con una bandana, un accessorio di abbigliamento che diventa per lui un vero e proprio simbolo? Come mai sta a petto e a piedi nudi appena possibile, ma tiene sempre la testa coperta?

L’ha svelato lui stesso, finalmente, a Maurizio Costanzo. La vita in kibbutz e nell’esercito, fatta di dovere, ordini, disciplina, senso della comunità l’ha privato di una cosa di cui sentiva un bisogno estremo: la libertà. Ha compresso la sua individualità.

“Avrei voluto essere libero di mettere quello che volevo. Ora lo sono. La bandana rappresenta per me questa libertà”.