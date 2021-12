Sonia Bruganelli, vive nel lusso più sfrenato: “non è un’ostentazione ma solo la mia vita”

Sonia Bruganelli continua a lavorare dopo tanti anni di carriera che le hanno regalato la possibilità di avere molti lussi. Non a tutti va a genio però.

Paolo Bonolis è un’artista di grande successo molto conosciuto. E, seppure meno conosciuta, anche sua moglie Sonia Bruganelli ha raggiunto traguardi importanti. Nata a Roma il 20 febbraio 1974, si è laureata in scienze della comunicazione.

Inizia a lavorare per alcuni fotoromanzi. In seguito svolge ruoli importanti nel mondo del marketing, tanto che fonda la SDL 2005, un’agenzia di scouting di modelle. Nel 2002 si sposa con Paolo Bonolis dal quale avrà tre figli: Silvia, Davide ed Adele Virginia. E così le carriere dei due si intrecciano, con la Bruganelli che si occupa dei casting delle trasmissioni del marito come Ciao Darwin o Avanti un altro, dove sceglie i concorrenti.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Addio a Luca Laurenti, non lo vedremo più lì | Scoppiata la coppia con Bonolis, le indiscrezioni sul sostituto

In televisione non è raro vederla come opinionista ed è pure la creatrice di Adele Virgy, linea di abbigliamento per bambine, creata ispirandosi alla figlia più piccola e che ha una particolarità su tutte: permette alle bambine stesse di decidere il proprio stile nella libertà assoluta. Una vita ed una carriera davvero fantastiche, che però come molti altri vip non la rendono estranea alle critiche.

Sonia Bruganelli, ennesima critica social: il motivo

Sonia Bruganelli, tempo fa, ha postato un video sul proprio profilo Instagram in cui si mostrava in partenza per una vacanza a bordo di un jet privato. Per alcuni haters, un motivo abbastanza valido per criticarla con commenti velenosi. Come spiegato da lei stessa al Corriere della Sera, però, vive semplicemente la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

POTREBBE INTERESSARTI>>> Paolo Bonolis è il Paperon de Paperoni della tv | Sapete quanto guadagna?

Non una persona che ostenta, ma che bensì condivide a sue spese con i suoi amici. Al di là di ogni presa di posizione, per Sonia è molto difficile accettare critiche del genere perché, come ammette, facilmente si innervosisce, dimenticandosi spesso quello che aveva detto mentre era arrabbiata.