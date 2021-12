Susanna Messaggio: alla soglia dei 60 anni mostra un fisico da teenager

Sorriso smagliante, mano sui capelli e corpo da sballo. Da far invidia a tante ragazzine

A quasi 60 anni, non teme la prova costume, anche in pieno inverno. E fa bene. Perché Susanna Messaggio è ancora una gioia per gli occhi. La sua ultima foto pubblicata su Instagram aumenta la nostra tristezza sul fatto che sia scomparsa da tempo dai radar televisivi.

La carriera di Susanna Messaggio

La sua ultima apparizione televisiva è ormai di quasi vent’anni fa. Il lontano 2002. Lei che ha iniziato alla fine degli anni ’70. Lavorando con i grandi della televisione italiana. La ricordiamo in “Portobello”, con l’indimenticato Enzo Tortora. Da allora è stata valletta in varie trasmissioni di Mediaset, affiancando soprattutto Mike Bongiorno in programmi quali Telemike, Superflash e Bis.

Nell’ultimo periodo di attività televisiva ha svolto anche il ruolo di annunciatrice. Sempre su Mediaset. Un po’ come le “signorine buonasera” della RAI. Figura professionale ormai scomparsa da tempo. Per lei anche alcune apparizioni cinematografiche. La più nota è certamente quella nel film “Lui è peggio di me”.

Fisico da urlo in bikini

Oggi Susanna Messaggio ha 58 anni. Ma a guardare, anzi, ammirare, l’ultima foto postata su Instagram, non si direbbe affatto. La bella Susanna ha trascorso una giornata a spasso, in riva al mare. E non manca di farcelo sapere.

Sorriso smagliante, mano sui capelli e bikini nero, mentre si rilassa in piscina. Un fisico da far invidia a tanti giovani donne. Noi speriamo di rivederla presto in televisione. Anche se ormai, con le sue due lauree e con la sua avviata agenzia di comunicazione, fondata nel 2000, pensiamo abbia scelto altre strade.

Ma noi non perdiamo mai la speranza. E nel frattempo ci godiamo la sua ultima foto.