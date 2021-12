Taylor Mega, avete mai visto la sua casa? Arredata al dettaglio da un team di architetti, fantastica!

Una delle influencer e imprenditrici più ammirate del web oggi corona un sogno e fa sognare i suoi 6 milioni abbondanti di followers. Su Instagram pubblica il nuovo appartamento nel quartiere più fashion di Milano. Se Taylor è Mega, poteva la sua casa essere da meno?

Taylor Mega nasce nel 1993 in una famiglia numerosa e tradizionale di Udine, dedita all’allevamento dei tacchini. Ma si affranca presto dal suo background rurale, conquistando le luci della ribalta.

Il suo fisico impressiona a prima vista: 173 centimetri snelli, tonici, muscolati. E abbondantemente upgradati, come lei stessa ammette, dalla chirurgia estetica. Ma Taylor Mega è molto più di una cyberbambola costruita a tavolino.

Il suo corpo, che ama abbondantemente mostrare, in abiti di alta moda spesso estremamente succinti, è frutto di una testarda ostinazione in palestra (Taylor Mega dispone di un personal trainer dedicato alla manutenzione del suo corpo) e di una alimentazione ossessivamente curata.

Il suo aspetto ammirato da oltre 6,2 milioni di followers su Instagram e da altri milioni di spettatori durante le apparizioni al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi, non dice tutto di lei. Taylor (Elisa Todesco all’anagrafe) è una appassionata lettrice, amante dell’arte e di Frida Kahlo in particolare, nonché una business woman instancabile che ha lanciato, brand di successo come MegaSwim, e Megafitness collection, dedicati rispettivamente ai costumi da bagno e all’abbigliamento da training.

Taylor Mega è una donna che ama vivere gli opposti e stupire. Il suo carattere forte e genuino, radicato nella montagna friulana, non le ha impedito di vivere e raccontare esperienze “scandalose”. Il primo rapporto sessuale in un parcheggio a soli 14 anni, con un compagno definito come “superdotato” ha inaugurato una vita sessuale a dir poco movimentata.

La sua bisessualità dichiarata (famoso il bacio con l’influencer Giorgia Cardarulo, discussa la relazione con Enrica Piamonte, protagonista del Grande Fratello 16) non le ha impedito relazioni movimentate con personalità assai diverse: ruvidi rapper e trapper come Sfera Ebbasta e Tony Effe, in una girandola estetica e amorosa continua.

Punto fermo della sua vita sentimentale è comunque l’attrazione per gli uomini di business. Si è parlato molto della sua relazione del 2018 con Flavio Briatore, appena uscito dal trauma del divorzio con Elisabetta Gregoraci; mentre il suo stabile compagno attuale è Vittorio Scala, imprenditore milanese di 38 anni.

La casa dei suoi sogni (e non solo suoi)

Forse da questa, perlomeno momentanea, stabilità nasce la decisione di fermarsi a Milano e acquistare la casa che corona il sogno della modella influencer businesswoman.

E’ un appartamento nell’esclusivo quartiere di Brera, che la rappresenta perfettamente.

La posizione è al centro della movida artistica. Il look impressiona a prima vista, e anche nei dettagli, ognuno dei quali curatissimo. Per arredarla è stato chiamato un team di architetti che se ne è occupato con la stessa passione con cui il personal trainer si occupa di lei.

I milioni di followers che l’hanno ammirata su Instagram non hanno trattenuto l’entusiasmo.

Non poteva essere diversamente. La nuova casa di Taylor è davvero Mega.