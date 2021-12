Adriana Volpe, si lascia andare : in questi momenti “si risvegliano tutti i sensi”

“Quando fuori fa freddo è difficile farmi uscire di casa” scrive su Instagram la bionda conduttrice televisiva

Non vi parleremo oggi della sua ormai annosa querelle con Giancarlo Magalli. Ma della sua carriera. E di come Adriana Volpe si faccia “sedurre” da un divano. Da un divano, sì. Avete capito benissimo.

La carriera di Adriana Volpe

Oggi 48enne, Adriana Volpe è divenuta un volto noto nella Rai, per aver condotto tra la fine degli anni novanta e gli anni duemila i programmi “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”. Bionda con fisico statuario, inizia la sua carriera però come modella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe: ..mi sono arresa non ce la facevo più a combattere con le mie sole forze

Ma ben presto diventa un volto familiare per gli italiani, specializzandosi nei programmi mattutini. Proprio nell’ultimo biennio conduce “Ogni Mattina”, che va in onda su TV8. Ma ha partecipato anche ad alcuni reality show, sia come concorrente che come opinionista. Su tutti ricordiamo “Pechino Express” e il “Grande Fratello Vip”.

Il divano che risveglia i sensi

Il 6 luglio 2008 la conduttrice ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli, dal quale ha avuto nel 2011 una figlia: Gisele. Ed è proprio un ambiente familiare quello immortalato in uno degli ultimi post della bionda conduttrice televisiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ADRIANA VOLPE / Vero, la showgirl dichiara: “La fede è il motore della mia vita”

Adriana Volpe, sempre bellissima, è comodamente sdraiata su un divano. Si tratta di un post evidentemente frutto di una collaborazione commerciale, dato che viene menzionata l’azienda produttrice dei sofà.

Ma, a prescindere dalla pubblicità, è certamente vero che avere una bella casa e degli ottimi mobili invoglia a rimanere a casa, soprattutto nella stagione invernale: “Quando fuori fa freddo è difficile farmi uscire di casa. Amo tutto di casa mia: l’atmosfera, i colori e i profumi” scrive Adriana Volpe nel messaggio di accompagnamento alle foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe, la rivelazione shock su Magalli: Ho denunciato alla Rai

Il divano su cui è sdraiata è così elegante e accogliente, proprio come lei. “Da risvegliare tutti i sensi” scrive Adriana Volpe.