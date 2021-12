Antonella Mosetti, la figlia Asia “bullizzata” è scomparsa dalla tv | Oggi è irriconoscibile – Foto

Dopo aver partecipato al Grande Fratello del 2016 insieme alla madre Antonella Mosetti, Asia Nuccettelli è totalmente scomparsa dal video. Chi la ricorda in televisione oggi non sarebbe più in grado di riconoscerla. Andiamo a vedere cosa le è successo.

Asia Nuccetelli, nata nel 1999, scopre molto presto la sua vocazione per la comunicazione web e social. A soli 16 anni apre il suo profilo Instagram. Un anno dopo partecipa al Grande Fratello insieme alla madre Antonella Mosetti. Una coppia memorabile, che vivacizza il programma condotto in quell’anno da Ilary Blasi.

Eppure, dopo questa partenza a razzo, la sua carriera di showgirl si inabissa velocemente.

Qualche ospitata da Barbara d’Urso, poi il silenzio.

Asia non parla più, scompare dalle scene. Interrogata in proposito, la madre sostiene che la figlia sogna ancora di continuare la sua carriera di influencer (e a testimoniarlo c’è un profilo Instagram ancora attivo, per quanto non molto seguito). Ma di televisione non vuole più sentir parlare: è tornata agli studi, iscrivendosi a psicologia, con indirizzo criminologia.

I suoi studi possono forse dare un indizio delle ragione che hanno portato Asia al ritiro.

C’è per caso un crimine da indagare? In un certo senso sì.

Pare che Asia nella sua prima adolescenza sia stata affetta da una malattia terribile per le ragazze che stanno diventando donne: l’anoressia.

Asia ha combattuto a lungo con il suo corpo, prima di accettarsi e decidere persino di esibirsi sui social e in Tv, in una specie di rivincita contro i suoi problemi.

Ma il passato è destinato a tornare e il bullismo che ha tormentato Asia negli anni della sua crescita tornerà a colpirla in questa nuova fase della sua vita. Asia cerca di nuovo di migliorare il suo corpo, questa volta con la chirurgia e le cure estetiche.

Ed ecco che il bullismo torna a colpire, questa volta in forma cyber. Il pubblico che l’aveva seguita con interesse spasmodico alla TV le si rivolta contro e la accusa: “sei diventata di plastica!” Un attacco gravissimo che la colpisce profondamente e da cui cerca di difendersi, inutilmente.

Asia scompare dal teleschermo, forse proprio per questo. Anche se la storia raccontata da Antonella Mosetti è molto diversa (e sinceramente non molto credibile): “una volta la selezione per entrare in televisione era severissima, oggi basta dire due stupidate sui social. Sono felice che mia figlia abbia scelto di andarsene”. Visto che i tempi delle ballerine e delle coreografie millimetriche di Don Lurio sono molto lontani, ci permettiamo di dubitare che il problema sia questo.

Una trasformazione reversibile?

Di sicuro Asia è diventata irriconoscibile, e le immagini disponibili su Instagram e sul web sono sconcertanti, Non sembrano appartenere alla stessa donna. La ragazza innocente e acqua e sapone che avevamo imparato a conoscere è diventata una vamp dagli zigomi sporgenti e dalle labbra carnose, più 3D che umana.

Asia nega che la trasformazione sia dovuta esclusivamente alla chirurgia estetica. Ha lavorato sul palato e sui denti. Le labbra sono state trattate con acido ialuronico, una tecnologia del tutto reversibile.

La faccia è la sua, e Asia ha ovviamente il diritto di farne tutto quello che crede. Chi la preferiva prima, quando sembrava una ragazza, si augura che la trasformazione sia realmente reversibile e che Asia Nuccetelli torni ad assomigliare ad Asia Nuccetelli.