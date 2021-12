Maria De Filippi ci svela tutta la verità sulle continue liti tra Tina e Gemma | Realtà o finzione?

Il programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, è stato nuovamente teatro di una lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tutto organizzato o realtà? Ecco la verità.

“Uomini e Donne”, il programma ideato e condotto dal Maria De Filippi, è uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Al suo debutto il programma non era come oggi, infatti dal 1996 al 2001 era un talk show, dove si discuteva di tematica e problemi giovanili in cerca di soluzione.

A partire dal 2001, il programma prese la forma che ha oggi, ovvero quello di far incontrare e conoscere meglio due o più persone con il fine di creare un rapporto sentimentale tra gli interessati.

Oltre a questa modifica sostanziale, durante lo svolgimento del programma ormai in onda da 25 edizioni, vengono anche introdotte persone omosessuali all’interno dello studio, per dare loro la stessa possibilità degli altri.

Nella odierna edizione, invece è stata ammessa in studio e nel programma, la prima tronista transgender della sua storia, Andrea Nicole Conte.

All’interno del programma c’è anche il programma dedicato ai personaggi di un’età maggiore, e le due protagoniste di questa categoria sono proprio la nostra amata Tina Cipollari e Gemma Galgani.

La verità tra Tina e Gemma

Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due “reginette”, continuano a far parlare di sé con l’ennesima lite in studio, stavolta però Maria De Filippi ci svela tutta la verità.

Tutti noi ci chiediamo però, come fanno ad odiarsi così tanto, è tutto finto e già preparato o realtà? Ecco tutta la verità spiegata.

“Tina non la può vedere sul serio – riferendosi a Gemma – Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili.”

Con questa dichiarazione, la conduttrice ci svela il reale motivo dei loro continui litigi affermando che non è tutto preparato e che le due protagoniste si “odiano” davvero.