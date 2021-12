Melania Trump, lo scandalo che fece tremare la Casa Bianca | Senza nulla da nascondere

Prima di diventare first lady, Melania Trump ha dovuto fare tutta la gavetta classica di una ragazza con l’ambizione di diventare qualcuno. Ha fatto proprio tutto?

Melanija Knavs, alias Melania Knauss poi coniugata Trump è nata in un’oscura cittadina slovena (allora ancora Jugoslavia) nel 1970.

La ragazza ben presto viene notata dai talent scout delle agenzie di moda e messa sotto contratto da un’agenzia di modelle milanese.

Negli anni Novanta, l’epoca d’oro delle indossatrici star, diventa una delle top model più richieste ottenendo le copertine delle riviste più cool come Vogue, Harper’s Bazaar,In Style, New York Magazine, Allure, Vanity Fair, Glamour, GQ, Elle, Max e Sports Illustrated.

A metà del decennio si trasferisce a New York, dove, nel corso di una sfilata ci sarà l’incontro fatale con Donald Trump, all’epoca immobiliarista di successo.

Coniugata Trump

I due si sposano nel 2005 a Palm Beach, in Florida, in una delle proprietà di Trump. Tra gli invitati al sobrio matrimonio ci sono Rudolph Giuliani, Heidi Klum, Shaquille O’Neal, Hillary Clinton e l’ex presidente Bill Clinton.

Ad intrattenere gli ospiti c’è Billy Joel che canta Just the way you are. La sposa, per il suo giorno più bello, ha scelto in un abito di Dior con 1.500 Swarovski del valore di 100 mila dollari, per lui un normalissimo tuxedo.

L’anno dopo la signora Trump ottiene la cittadinanza americana ed appoggia il marito nella corsa alla Casa Bianca.

Eletto presidente, Donald Trump non verrà ricordato come uno dei migliori della storia americana, mentre Melania di sicuro lo sarà come una delle first lady più eleganti.

Lo scivolone…

Come tutte le ragazze in cerca di successo, anche Melania agli inizi della sua carriera ha ceduto e posato per foto non propriamente vestite, anzi assolutamente svestite.

Il settimanale “Chi” ha trovato queste foto che sono state scattate a metà degli anni Novanta per una rivista per soli uomini. Nelle foto appare una first lady molto giovane in pose estremamente sensuali.

Certo all’epoca non pensava sarebbe diventata l’inquilina della Casa Bianca.