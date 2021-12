Nek, le parole dedicate alla moglie che fanno commuovere il web | ” Per noi sei linfa vitale”

Sposato con Patrizia dal 2006, dopo dieci anni di fidanzamento. La moglie gli è stato molto vicino anche dopo il terribile incidente

Al secolo Filippo Neviani. Ma tutti lo conoscono come Nek. Sulla cresta dell’onda da circa 25 anni ormai. La sua musica continua a piacere, nonostante il tempo passi. Colpisce perché le sue sono canzoni romantiche, ma che riescono comunque a entusiasmare con il ritmo. E, a proposito di romanticismo, leggiamo insieme le bellissime parole che Filippo ha dedicato alla moglie Patrizia.

La carriera di Nek

Fa musica dagli anni ’80, ma il successo arriva nel 1997, con “Laura non c’è”. La partecipazione al Festival di Sanremo lo fa conoscere al grande pubblico. Da quel momento è un successo continuo, con brani che ancora oggi tutti conoscono e cantano. Da “Se io non avessi te” a “Sei grande”, passando per “Se una regola c’è” e “Con un ma o con un se”.

Secondo i dati certificati dalla FIMI, Nek ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

Le bellissime parole per Patrizia

Filippo è sposato con Patrizia Vacondio dal 2006 e dopo ben dieci anni di fidanzamento. Proprio Patrizia è stata molto vicina a Nek quando il cantante è rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico, avendo anche rischiato di morire. E’ la fine del 2020, quando Filippo Neviani si taglia gravemente con una sega circolare. Un “banale” incidente domestico, che poteva costargli la vita. Nek ha infatti rischiato di morire dissanguato.

Un incidente che ha messo anche a rischio la carriera del cantante. Che adesso si sta lentamente riprendendo. Anche grazie all’amore familiare. Soprattutto della moglie Patrizia. Cui il cantante ha voluto dedicare parole dolcissime: “Mai un momento di cedimento mai un momento di tristezza sempre forte in prima linea a combattere per noi contro le incertezze i dolori le frustrazioni con la potenza di una leonessa. Con noi esulti ti commuovi per i bei risultati e li vivi con gioia piena che contagi volentieri. Patrizia sei la colonna portante, la pietra d’angolo sulla quale si erge la nostra famiglia che tanto amiamo e per la quale andiamo tanto orgogliosi. Chiedo qui davanti a tutti e soprattutto a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale” ha scritto Nek in un bellissimo post su Instagram.