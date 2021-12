Nicky Minaj nuda sorprende: “Buon compleanno al cattivo ragazzo” | Non parla, però, del marito

Nicki Minaj è molto famosa in tutto il mondo per la sua musica, ed anche perché in molti suoi post social sa essere provocante. Questa volta si è superata sul suo profilo Instagram.

Nicky Minaj è nata a Trinidad l’8 dicembre 1982 ed è una cantante e rapper ancora in attività. Nel 2019 si è sposata con Kenneth Petty, uomo con cui è stata fidanzata un solo anno e che conosce da quando era appena un’adolescente.

Il 20 luglio 2020 annuncia su Instagram di essere incinta del figlio nato il 30 settembre successivo. Ha vissuto fino a cinque anni nella sua città natale per trasferirsi in seguito negli Usa. Non ha avuto un’infanzia facile: il padre consumava tantissimo alcol ed era un tossicodipendente, oltre al fatto che ha abusato di lei, ed in più ha sofferto di bullismo a scuola.

Ha rivelato anche di aver pensato al suicidio in passato per tutti i momenti terrificanti che ha dovuto passare. Tuttavia, è riuscita a rialzarsi con carattere e tanta voglia di andare avanti ed adesso è una vera e propria star della musica a livello internazionale. Ha iniziato a rappare nel 2004 e pubblicato il suo primo album – Pink Friday – nel 2010. Il suo secondo album, Pink Friday: Roman Reloaded, gli ha donato maggiore successo anche a livello globale.

La carriera di cantante continua con risultati veramente fantastici, ma nel frattempo si dedica anche al cinema. Oltre ad aver recitato nel film Tutte contro lui – The Other Woman e La bottega del barbiere 3, ha fatto da giudice al programma televisivo American Idol. E’ molto attiva pure nel campo della moda e detiene anche alcuni record di cui andare fiera: è la quarta donna ad aver venduto più dischi nella storia della musica e nel 2016 fu inclusa nella lista delle cento persone più influenti al mondo.

Nicki Minaj festeggia nuda il suo compleanno: lo scatto hot

Una carriera di grandissimo livello e piena di successi per Nicki Minaj, che non ha mai nascosto il suo lato “provocatorio”, sia nei video musicali che la vedono protagonista ed anche in vari scatti pubblicati sui social. Ed in occasione del suo 39° compleanno, non è stata da meno. La bellissima star del rap e della musica internazionale due giorni fa ha compiuto 39 anni che ha festeggiato a dovere.

Su Instagram si è mostrata quasi interamente senza veli con le mani occupate; una a reggere la torta e l’altra a tappare il suo seno. Una breve introduzione ad accompagnare tre foto: “Augura buon compleanno al cattivo ragazzo”. Non si riferisce a nessun uomo in particolare ma semplicemente a lei stessa. Ad ogni modo, nonostante la nascita del figlio un anno fa non si può negare che la cantante sia in splendida forma.