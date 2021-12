Ornella Vanoni: amavo Gino ma sposai Lucio e litigai con Mina

Due grandi artiste, una lite che non si è mai più ricomposta. Tra tanti amori felici e incompiuti, un matrimonio senza amore, un figlio, la depressione, c’è un episodio della carriera di Ornella che pochi conoscono. Ma ha lasciato il segno.

Ornella Vanoni ha 87 anni e una vita passata senza risparmiarsi tra canzoni, amori brucianti ma irrisolti, passione, dolore, allegria. Ripercorriamola insieme.

Nasce nel 1934 a Milano, città che si imprimerà profondamente nel suo linguaggio, nelle sue scelte e nella sua arte. Nel 1953 è già iscritta all’Accademia di Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Vittorio Strehler. Il grande regista che la prenderà sotto la sua ala, la formerà, la amerà (insieme a molte altre, a dire il vero) e contribuirà a farne una delle interpreti più sofisticate e di successo della canzone italiana. Ad oggi Ornella Vanoni ha venduto oltre 65 milioni di dischi.

Quella con Strehler è una storia di arte e di amore che la prova profondamente. Lui è vulcanico, geniale, perfezionista nel lavoro, disordinato nella vita e nell’amore. Lei non riesce a seguirlo nei suoi vizi e nelle sue droghe e lo lascia, una cosa che il regista non riuscirà mai ad accettare.

Ama Gino Paoli, un’altra storia d’amore complicata. Lui è sposato, entrambi vivono una carriera intensa, si incontrano, si telefonano, vanno ognuno per la propria strada, si ritrovano, poi, quando si lasciano definitivamente, Paoli compone pensando alla loro relazione una canzone che passerà alla storia: “Senza fine”. E che entrambi incideranno, vendendo milioni di dischi.

Ma la fine ormai è arrivata e Ornella Vanoni, mentre anche Strehler la invita a tornare insieme, decide di sposarsi con il produttore Lucio Ardenzi. E’ il 1960. Sposa Lucio mentre ancora ama Gino e Strehler ama lei. Una situazione sentimentalmente complicata che prova ulteriormente i suoi nervi.

Ed è proprio in quel momento difficile che avviene lo scontro con Mina, la “Tigre di Cremona”.

Le ragioni di uno scontro: “sei una vigliacca”

La “cantante della mala” e la “tigre” arrivano a scontrarsi a causa di un programma televisivo con Raffaella Carrà.

Raffaella offre ad Ornella di condurlo. Ma sarà Mina a strappare alla fine il ruolo per sé, senza peraltro informare la collega-amica.

Quando la Vanoni viene a saperlo impugna il telefono e chiama Mina infuriata: “sei una vigliacca!”. Mina rimane imperturbabile e risponde freddamente: “Allora è guerra?”.

Ornella non vuole la guerra. Ma i rapporti con l’amica non torneranno mai più quelli di prima. “In seguito abbiamo fatto la pace, ma da quando si è rifugiata in Svizzera ci siamo perse del tutto”. Un’altra fine.

Tra tanti amori e successi sarebbe difficile per chiunque scegliere il momento migliore della propria vita. Ma Ornella Vanoni non ha dubbi: “è stata la gravidanza il periodo più felice della mia”.

Forse la più grande artista della canzone italiana, Ornella Vanoni fa scelta di una donna semplice. Quello che dentro di sé, lei è sempre rimasta: “Sono stati gli altri a fare di me quello che sono stata. Io volevo fare solo l’estetista”.

Ed è una fortuna per tutti che quel semplice sogno non si sia mai realizzato.