Quel che non sai di Angelina Jolie: riguarda sua madre e potrebbe stupirti

Angelina Jolie è riconosciuta in ogni angolo del mondo per essere un’attrice di straordinario talento ed incredibile successo. Ma non è tutto, anche lei ha i suoi “segreti”.

Angelina Jolie è tra le persone più rilevanti e note in tutto il mondo. Nata a Los Angeles il 4 giugno 1975, è una grandissima attrice vincitrice di due premi Oscar in carriera. Nella sua vita privata è stata legata sentimentalmente ad alcuni uomini con cui ha avuto relazioni davvero importanti.

A partire da Jonny Miller, con cui si è sposata nel 1996, mentre nel 2000 ha avuto il suo secondo matrimonio con Billy Thornton per divorziarsi nel 2003. La sua relazione più importante è stata quella con Brad Pitt. Hanno avuto un legame molto intenso che ha poi portato ad un fidanzamento ufficiale nel 2012 e al matrimonio nel 2014.

I due hanno avuto sei figli, tre biologici (Shiloh Nouvel, Knox e Vivienne) ed altrettanti adottati (Chivan Maddox, Zahara Marley e Pax Thien). Hanno divorziato nel 2019. Tornando alla sua carriera, ha raggiunto la fama internazionale grazie all’interpretazione di Lara Croft in Tomb Raider.

E’ stata molte volte riconosciuta come donna più bella ed affascinante al mondo. Una bellezza indubbiamente donatagli dalla madre che, purtroppo, se n’è andata nel 2007 a causa di un cancro.

Angelina Jolie, cosa non sai di lei: chi era sua madre

Conosciamo molto bene Angelina Jolie, ma non altrettanto sua madre scomparsa nel 2007. Si chiamava Marcheline Bertand ed era attrice pure lei. Nata a Chicago il 9 maggio 1950, si sposò nel 1971 con James Haven e dalla loro relazione sono nati due figli; James Haven e Angelina. Il primo è diventato un grande produttore statunitense.

I suoi genitori nel 1978 divorziarono e Marcheline nello stesso anno conobbe Bill Day dal quale si lasciò nel 1993. Nel 2002 si è sposata con Tom Bessamra, che condivise gli ultimi anni della sua vita al suo fianco.

Scomparve nel 2007 a soli 57 anni dopo aver combattuto a lungo contro un cancro alle ovaie. Una scomparsa che ha segnato inevitabilmente i figli; Angelina stessa non ha mai negato il dolore di non poter più abbracciare una figura così importante per lei e per la sua famiglia e che ha influenzato notevolmente la vincitrice di due premi Oscar.