Francesca Chillemi, avete mai visto il suo compagno? E’ un volto noto della moda e non solo..

Tutti conosciamo la bellissima Francesca Chillemi e tutte le su interpretazioni televisive, ma quanti di voi hanno visto il suo compagno? Ecco chi è il padre di Rania.

Francesca Chillemi nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 Luglio 1985, è un’attrice ed un personaggio televisivo, nonché ex modella italiana, vincitrice di Miss Italia 2003.

Nel 2003 all’età di 18 anni, partecipa e vince il concorso di bellezza più esclusivo ed ambito della penisola, Miss Italia, venendo incoronata da Claudia Cardinale.

Dopo Miss Italia, inizia la sua carriera d’attrice, prendendo parte alla quarta stagione di “Un medico in famiglia”, ed in alcune trasmissioni televisive come: “I raccomandati”, e “Italia che vai”.

Nel 2007 prende parte alla serie tv “I Carabinieri”, per poi passare a “Gente di mare”, “La Luna di carta” e “Il commissario Montalbano”.

Solo 2 anni più tardi debutta sul grande schermo con i film “Feisbum”, e “Cado dalle nubi”, e nel 2011 arriva la serie che l’ha resa famosa, “Che Dio ci aiuti”, alla quale seguono ruoli in altre serie importanti come: “L’Ispettore Coliandro” e “Braccialetti Rossi”.

Potrebbe interessarti>>>Teo Mammucari: “Non sto con Francesca Chillemi, non sono un latin lover”

Il compagno della Chillemi

Tutti sappiamo che la bella Francesca Chillemi è stata impegnata con l’attore Francesco Scianna, relazione durata solo un anno e finita nel 2011.

Dal 2015 però nella sua vita c’è un altro uomo, l’imprenditore Stefano Rosso, con il quale ha dato alla luce la figlia Rania l’anno successivo.

Nato il 1° Giugno 1979 a Vicenza, è il figlio del creatore del famoso brand Diesel.

All’età di 18 anni decide di trasferirsi a New York per frequentare il Fashion Institute of Technology, e nel 2005 torna in Italia per lavorare nell’azienda di famiglia come brand manager.

Tutt’oggi si occupa delle partnership come quelle con Adidas e Ducati, gestendo anche la parte che riguarda il mercato nordamericano.

I suoi interessi però vanno oltre la moda, infatti è anche il Presidente della squadra di calcio del Vicenza, e nel 2016 è stato nominato membro del Consiglio della Federcalcio.

Potrebbe interessarti>>>FRANCESCA CHILLEMI / Vero, l’ex Miss Italia dichiara: “Vivo un grande amore con Francesco Scianna”

Ecco svelato quindi di cosa si occupa il compagno di Francesca Chillemi, nonché papà della piccola Raina.