Guarda nel salvadanaio: se hai 5 lire così, valgono una fortuna | Impara a riconoscerle

Sono solo 5 lire coniate nel 1954. Al cambio attuale ce ne vorrebbero 4 per fare un centesimo di euro. Ma se sono fatte così possono valere una fortuna, impara a riconoscerle. Magari ne hai una nella tua collezione.

Anche nel 1954, con 5 lire non è che si facesse molto. Erano la più piccola delle monete in circolazione. Piccola, leggera. Avevano più o meno il ruolo dei centesimi di oggi. Cioè, a dirla tutta, erano più una seccatura che un valore. Una di quelle monetine che non trovi mai quando servono e che se va bene puoi cambiare con un paio di caramelle.

Eppure a volte anche i piccoli prendono la loro rivincita, se sono un po’ speciali. E’ il caso di questa moneta in vendita su ebay, prodotta con un evidente errore di conio.

Evidente, quantomeno, a chi si intende di numismatica.

Il piccolo segreto che le rende preziose è la piegatura. Già… una moneta piegata. A prima vista potrebbe sembrare una moneta forzata in un cassetto, o caduta sotto un tram. Ma, a pensarci bene, chi ha mai visto una moneta piegata? Sono cose che non succedono per incidente.

Il segreto è nell’errore di conio

No, non si tratta di un incidente di percorso ma di un errore di battitura, avvenuto nel momento stesso in cui la moneta veniva prodotta e sfuggito ai controlli della Zecca di Stato.

Era un tempo in cui trionfavano Claudio Villa e Nilla Pizzi e i genitori dei Maneskin, forse, non erano ancora nati. Da allora questa piccola moneta, portafoglio dopo portafoglio, è arrivata fino a ebay, dove è in vendita per 10.000 euro. Guardate nei vostri vecchi salvadanai. Se ne avete anche voi una 5 lire che sembra un po’ disgraziata, come questa, è la moneta più importante che abbiate mai posseduto. Ed è il caso di prenotare subito una crociera col vostro consorte (o amante, se così preferite).