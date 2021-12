La banconota da 5 Euro che vale un weekend a 5 stelle: se ce l’hai passerai un ottimo Natale

E’ una banconota che sulla carta vale solo 5 Euro, eppure su Ebay il suo prezzo è alle stelle. Ecco i suoi errori e come individuarla. Ce ne sono in giro diverse. Se impari a riconoscerli e cerchi attentamente, potresti avere anche tu uno regalo di Natale extra lusso.

A volte l’imperfezione è il più prezioso dei regali. Qualche anno fa la Zecca di Stato stampò alcune banconote da 5 euro con un evidente errore di stampa: la prospettiva dell’edificio è completamente sbagliata.

Purtroppo per i responsabili, e fortunatamente per chi ne possiede una, non furono immediatamente individuate e diverse sono ancora in circolazione. Una la vedete in questa asta di ebay, in vendita per 1000 euro.

E’ il prezzo di un bel weekend a 5 stelle in qualche località di lusso, o di un bel vestito firmato, o di un anello di brillanti. O di uno di quei megarobot da cucina che fino ad oggi abbiamo solo potuto sognare: quelli che tritano, impastano, sminuzzano, cuociono e magari si puliscono anche da soli, almeno così si spera.

Hai un grande regalo di Natale nel portafoglio?

Impara a riconoscere la banconota che vale 1000 euro. Oggi si apre la caccia: chi trova una di quelle ancora in circolazione avrà una di quelle sorprese che non si aspettano. Insomma un vero regalo di Natale, come quelli di una volta.

Aguzzate la vista e guardate le immagini che riproduciamo. La banconota da 1000 euro con errori di stampa è molto facile da riconoscere. Ma solo quando sai com’è fatta.

L’errore non è facilissimo da vedere perché si trova sotto l’ologramma argentato che garantisce l’autenticità della banconota. Occhi aperti, dunque. Il primo indizio sono alcune sbavature di colore. Ma guardando un po’ meglio, e magari confrontando la banconota con una di normale emissione, l’errore nello sviluppo prospettico dell’edificio diventa assolutamente evidente. Se lo vedete, è come avere trovato uno dei più grossi gratta e vinci della vostra vita.