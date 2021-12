Samanta de Grenet sconvolge i followers. Mezza nuda dichiara: “Erano anni che non lo facevo”

Bellissimo vestitino nero sul letto. Mai ci saremmo aspettato una rivelazione del genere. E i fan impazziscono

Samantha De Grenet è una splendida 51enne. Si tiene in formissima. Anche attraverso un’attività fisica continua. Qualche settimana fa abbiamo scoperto la sua forte passione per il padel. Oggi, invece, arriva un’altra interessante rivelazione…

La carriera di Samantha De Grenet

In tv fin da giovanisssima. Anche se da un po’ di tempo è meno presente sugli schermi televisivi. Nata a Roma da famiglia aristocratica franconapoletana. Le nobili origini non le impediscono di coltivare le proprie passioni. Che sono quelle della moda e dello spettacolo. Gli esordi, agli inizi degli anni ’90 sono infatti come modella. Del resto, con quel fisico da urlo, Samantha riscuote tantissimo successo.

Negli anni, poi, arrivano le conduzioni vere e proprie. Da “8 mm” a “Bazar”. Co-conduttrice della celebre trasmissione “Tappeto volante” su Telemontecarlo. Come detto, negli ultimi anni ha lavorato un po’ meno e si è dedicata maggiormente alla partecipazione ai reality show. Nel 2004 è concorrente de “La Talpa”, mentre nel 2020-2021 del “Grande Fratello Vip”.

“Erano anni che non lo facevo”

Una vita sentimentale piuttosto intensa per Samantha. Sposata a 20 anni, divorzia. Poi rimane legata per circa due anni al celebre regista Leonardo Pieraccioni. Per lei relazioni anche con l’ex bomber Pippo Inzaghi e con il noto imprenditore Alessandro Benetton.

Si è sposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 dichiara di essere ritornata insieme a suo marito, padre di suo figlio. Nel 2015 lo ha risposato.

In uno degli ultimi post pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram, la bella Samantha ci fa una rivelazione inaspettata. La vediamo con un bellissimo vestitino nero sul letto. I tanti maschietti che la seguono impazziscono. Ma non fraintendete, non c’entra nulla la vita di coppia.

Samantha infatti ci fa una rivelazione: “Erano anni che non mi facevo un pisolo di pomeriggio…”. Che avevate capito?