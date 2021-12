Anna Tatangelo, è stata la prima volta per entrambi | “E’ stato bellissimo”

Dopo la lunga e travagliata relazione con Gigi D’Alessio, la cantante decide di mantenere una promessa fatta a se stessa, ma non solo

Una promessa è una promessa. Anna Tatangelo l’aveva assicurato. E l’ha fatto. Ed è un fatto di rilievo, non solo perché la nota cantante ha mantenuto la parola data. Ma perché si tratta della “prima volta”.

La carriera di Anna Tatangelo

E’ sulla scena già da vent’anni, nonostante sia giovanissima. Anna Tatangelo si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza.

Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento il successo non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020.

La prima volta

Nel 2021 Anna Tatangelo ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori. Avrà certamente qualche nuovo progetto musicale in cantiere. Ma, per adesso, Anna Tatangelo sembra molto più interessata alla sua vita personale. E, in particolare, alla sua vita familiare.

Lo dimostrano gli ultimi scatti sul proprio seguitissimo profilo Instagram. Lì la popolare cantante pubblica diverse foto con la sua famiglia. Con i figli, in particolare. E ammette: “Promessa mantenuta! Prima volta a @disneylandparis per entrambi! È bello vederti sorridere! È bello tornare bambina insieme a te! Qui è davvero magico e con te lo è ancora di più” scrive.

Le foto, infatti, la ritraggono, tenerissima, anche insieme a una bellissima bimba. E, inoltre, alcuni scatti che immortalano la bellissima Disneyland. Buon divertimento!